السبت 25 مارس 2023
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تحقيقات ومتابعات

شاليمار شربتلى زوجة خالد يوسف: مبسوطة بنجاحك فى «سره الباتع» (فيديو)

جريدة الدستور

دعمت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجه المخرج الكبير خالد يوسف تجربته الرمضانية في رمضان 2023.

ونشرت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" فيديو خاصًا بها وبالمخرج خالد يوسف، إذ قالت: "بقدر التعب والضيق والأيام الثقيلة يفرحنا الله بالنجاح والتألق والقيمة (سره الباتع محطة غالية في حياتي قبل خالد.. ومثلما قوتنا الوعكات الإنسانية سره الباتع شاطئ فرح.. أشعر أني أسعد واحدة بهذا العمل وذلك النجاح.. ربي يوفقك أكثر يا خالد وتملأ الدنيا فنًا".


قدم مسلسل سره الباتع، جرعة تاريخية عظيمة جدًا، إذ يعتبر أول تجربة للمخرج خالد يوسف، في الدراما الرمضانية، والتي تصل بتجربة خاصة، إذ يقدم ملحمه تاريخية عظيمة، عن الشعب المصري مع الاحتلال الفرنسي.

تدور أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل سره الباتع، والذي يعرض على عدد كبير من شاشات التلفاز، الذي دخل السباق الرمضاني بقوة ويشارك فيه حسين فهمي، وأحمد فهمي، وأحمد صلاح السعدني، والشاعر هشام الجخ، الذين يصنعون ملحمة تاريخية عظيمة لإحدى القرى المصرية في مقاومة الاحتلال الفرنسي وهيمنة المماليك عليهم.

ويعتبر المسلسل نوعًا من أنواع الدراما الأدبية، لأنه مأخوذ عن رواية الكاتب العظيم يوسف إدريس.

تردد القناة الناقلة لمسلسل "سره الباتع" 
ويتم عرض مسلسل "سره الباتع" عبر شاشة قناة on drama وكذلك قناة on  وترددها كالتالي:

التردد 11861

معدل الترميز 27500

كما يعرض مسلسل "سره الباتع" أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالى ...

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مواعيد عرض مسلسل "سره الباتع" 

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وذلك في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساء وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

الاحتلال الفرنسي on drama أحمد صلاح السعدني السباق الرمضاني الشاعر هشام الجخ المخرج خالد يوسف رمضان 2023 لشعب المصري

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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