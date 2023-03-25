بعد قليل.. تصاعد الأحداث فى الحلقة 3 من مسلسل «حضرة العمدة»

تعرض بعد قليل، الحلقة الثالثة من مسلسل «حضرة العمدة» بطولة النجمة روبي، ومشاركة نخبة كبيرة من الفنانين، على شبكة الحياة الفضائية فى تمام الثامنة والربع مساءً.

وتشهد الحلقة الثالثة تصاعدًا فى الأحداث بشكل كبير، ملىء بالإثارة والتشويق، خاصة بعدما ستلجأ «صفية عارف الفارس» عمدة قرية «تل شبورة»، وتجسدها روبي، إلى القانون، بعدما تذهب للحاق بالطفلة الصغيرة التى يتم لها عملية ختان، وفوجئت «صفية» بذلك عندما أبلغتها ««مستورة» العاملة فى ڤيلا عائلة الفوارسة وتجسدها الفنانة الشابة زينب العبد، أنها ستذهب إلى حفل طهور نجلة شقيقتها، وعلى الفور ذهبت روبي معها، للحاق بالطفلة لإنقاذها من تلك العملية التى يعاقب عليها القانون، فى إطار مناقشة المسلسل إحدى القضايا الاجتماعية الهامة «ختان الإناث» وتوعدت للدكتورة التى ستفعل ذلك وتجسدها الفنانة نهلة سلامة، ومن ثم قامت بالاتصال وأبلغت الشرطة بتلك العملية الخطيرة التى تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

تردد قناة الحياة الناقلة لمسلسل «حضرة العمدة»

كشفت شبكة تليفزيون الحياة، القناة الناقلة لمسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، وهو 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

كما يتم عرض حلقات مسلسل «حضرة العمدة» عبر منصة WATCH IT الرقمية فى تمام الثامنة والنصف مساء يوميًا.

مواعيد عرض حلقات «حضرة العمدة»

تعرض حلقات مسلسل «حضرة العمدة» يوميًا بشكل حصري على شبكة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، وتتم إعادته 3 مرات، حيث يُعاد المرة الأولى عبر شبكة تليفزيون الحياة، الساعة 2:30 صباحًا، ويُعاد مرة ثانية في تمام الساعة الـ10:30 صباحًا فى اليوم التالى، كما يُعاد مرة ثالثة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

أحداث مسلسل «حضرة العمدة»

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي تشويقي، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية منها تمكين المرأة، وختان الإناث، والثأر، والميراث، وتجارة المخدرات، وغسيل الأموال، والهجرة غير الشرعية مع كيفية إيجاد حلول لكل هذه القضايا، ويشارك خلال العمل نخبة كبيرة من النجوم والفنانين الذى يصل عددهم لأكثر من 50 فنانًا وفنانة.