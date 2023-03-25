هل يتم اعتقال ترامب بسبب علاقة قديمة؟.. إبراهيم الجارحى يكشف التفاصيل

قال الإعلامي إبراهيم الجارحي، إن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، استغاث بأنصاره بمنشور كتبه على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه، إنه سيتم اعتقاله يوم الثلاثاء.

وأضاف "الجارحي" خلال تقديمه برنامج "بالمنطق" المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن يوم الثلاثاء الماضي مر دون أن يحدث أي شيء، لافتًا إلى أن هذا لا يعني أن ترامب يقول أي كلام، حيث يسبق ترامب قرار الاتهام الذي من الممكن أن يصدر ضده من المدعي العام، وذلك بسبب مزاعم تقول إنه دفع مبلغًا يقدر بـ130 ألف دولار لنجمة أفلام إباحية، خلال حملته الانتخابية في عام 2016م.

وأوضح، أن ترامب دفع ذلك المبلغ لنجمة الأفلام الإباحية حتى تصمت ولا تتحدث عن العلاقة المزعومة التي كانت بينها وبين ترامب، وهو ما يعتبر تهمة جنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا تم توجيه هذا الاتهام لدونالد ترامب، سيكون هو أول رئيس أمريكي سابق يخضع للمحاكمة بتهم جنائية.

وأشار إلى أن الدعوة التي واجهها دونالد ترامب لأنصاره حتى يحتشدوا ويمنعوا اعتقاله هي نفسها تشبه الدعوة التي نتجت عنها أحداث الكابيتول الشهيرة.