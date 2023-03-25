السبت 25 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تحدث عنه مسلسل «الصفارة».. ما هو مرض الاحتراق الوظيفي ؟

مسلسل الصفارة
مسلسل الصفارة

زاد البحث على جوجل على كلمة الاحتراق الوظيفي، وهو المرض الذي أصيب به «شفيق» فى مسلسل الصفارة والذي يقوم بدوره أحمد أمين.

 

الاحتراق الوظيفي لفظ ظهر عام 1974، وضعه العالم الشهير هيربت فريدن بيرغر، وقصد بهذا المصطلح عدم وجود توازن بين العمل والراحة، فالضغط يرفع مستويات هرمون الكورتيزول الذي يؤثر للغاية على الصحة النفسية ما يؤثر على قدرتنا الإنتاجية بشكل واضح.

وفى تعريف أخر له فإن الاحتراق الوظيفي يعنى الإنهاك الوظيفي هو نوع خاص من التوتر المرتبط بالعمل، فهو حالة من الإرهاق البدني أو النفسي تتضمن أيضًا إحساسًا بتراجع الإنتاجية وفقدان الهوية الشخصية.

ووفقًا لعدد من المواقع الطبية التى تتحدث عن الصحة النفسية فإن يمكن أن ينتج الإنهاك الوظيفي عن عدَّة عوامل، ومنها:

 

_حدوث توقعات غير واضحة للعمل وفي حالة لم يكن واضحًا لك حجم الصلاحيات التي تملكها أو ما يتوقعه منك المشرف عليك أو الآخرون، فربما لا تشعر بالارتياح في العمل.

 

_ربما تشعر بالتنمر في بيئة العمل أو تشعر بقلَّة الاحترام من الزملاء أو يتدخل المدير في كل صغيرة وكبيرة. وهذا يمكن أن يسهم في التوتر العصبي أثناء العمل.

_  عندما يكون العمل رتيبًا أو فوضويًّا، فسوف تحتاج إلى طاقة متواصلة للحفاظ على تركيزك، مما قد يؤدي إلى التعب والإنهاك الوظيفي.

_عدم وجود دعم اجتماعي حيث إنه في حالة كنت تشعر بالعزلة في العمل وفي حياتك الشخصية، فقد تشعر بمزيد من التوتر العصبي.

_ الإحساس بعدم التوازن بين العمل والحياة الشخصية حيث إنه في حالة كان عملك يستنفد أكثر وقتك وجهدك بحيث لا تستطيع قضاء بعض الوقت مع أسرتك وأصدقائك، فقد تشعر بالإنهاك بسرعة.

 

 

التوازن بين العمل والحياة الانتاجي الاحتراق العمل ف الصلاحيات الصحة النفسية الحياة الشخصية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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