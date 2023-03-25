منصات عرض مسلسل الكتيبة 101 في رمضان 2023 ومواعيد عرضه

يتصدر البحث عن مسلسل الكتيبة 101 محركات البحث في الساعات الأخيرة حيث يهتم شريحة كبيرة من الجمهور عرض الحلقات كونها تسلط الضوء على بطولات الجيش المصري في السنوات الأخيرة ومحاولاته المضنية في حماية الوطن من المتربصين له، وهو من إنتاج الشركة المتحدة التي تقدم كل عام جرعة من الأعمال الطونية التي تعرف الجمهور المصري والعربي ما يفعله الجيش المصري الذي يدفع من روحه وعتداده للحفاظ على مقدرات الوطن.

منصات عرض مسلسل الكتيبة 101 في رمضان 2023

ويبحث المشاهدون عبر محرك البحث جوجل عن مواعيد مسلسل الكتيبة 101 على ON Drama، والذي يعرض على شبكة قنوات «ON» بالإضافة إلى منصة «Watch IT» الإلكترونية، ويجمع في بطولته كلا من عمرو يوسف وآسر ياسين، ومن تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.

ويلقى مسلسل الكتيبة 101 المعروض عبر فضائية ON Drama، العديد من ردود الفعل الإيجابية التي حققها المسلسل بعد عرض الحلقات الأولى، حيث جاء على قائمة الأكثر انتشارًا الـ «تريند» على شبكة التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الثانية مباشرة، ويهتم به أولياء الأمور تحديدًا لحث أولادهم على مشاهدته في إطار غرس روح الوطنية لديهم.

مواعيد مسلسل الكتيبة 101 على ON Drama

وتبدأ مواعيد مسلسل الكتيبة 101 على ON Drama في تمام الساعة الـ 10 مساء، وتعاد الحلقة للمرة الأولى في تمام الساعة الـ 4:15 من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية فتكون في تمام الساعة الثامنة صباحا.

وجاء عرض مسلسل الكتيبة 101 يوم الخميس الماضي الموافق 23 مارس، اولي ايام رمضان 2023، عرض الحلقة الأولى من مسلسل «الكتيبة 101« في تمام الساعة 7 مساءً بعد أذان المغرب مباشرة، عبر شاشة قنوات on وon drama، إلى جانب عرضه عبر منصة watch it وشاهد الرقمية، حيث يتكون المسلسل من 20 حلقة.

أحداث مسلسل «الكتيبة 101» رمضان 2023

تدور أحداث مسلسل «الكتيبة 101» في إطار درامي، حول كيفية نجاح تلك الكتيبة في التصدي للتكفيريين الموجودين في سيناء، ويعرض المسلسل بطولات القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن من الأعداء، والتضحيات المقدمة من أجل سلامة وأمن الوطن.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

يضم مسلسل «الكتيبة 101» عددًا كبيرًا من نجوم الفن منهم: الفنان آسر ياسين، الفنان عمرو يوسف، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى،، وفاء عامر، وليد فواز، وآخرون، والعمل من إخراج محمد سلامة.

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