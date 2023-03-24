الجمعة 24 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 2.. ظهور الشيخ موسى الدلح أحد محاربي داعش في سيناء

مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101

خلال أحداث الحلقة 2 من مسلسل الكتيبة 101 المذاع على قناة أون، ظهر للمرة الأولى الشيخ موسى الدلح ابن قبيلة الترابين، وأحد كبار الشيوخ وكان داعما أساسيا للدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب، والذي استشهد على يد العناصر الإرهابية في سيناء.

وموسى الدلح ابن قرية وادي العمر وعشيرة الدلوح من قبيلة الترابين العريقة بسيناء، وتوفي عن عمر يناهز 55 عاما، في يوم الخميس 29 سبتمبر 2022  وهو أحد مؤسسي اتحاد قبائل سيناء والمتحدث باسم قبيلة الترابين.

ولعب الدلح دورا وطنيا في محاربة الإرهاب في سيناء مع رفيقيه في الدرب الراحل سالم أبو لافي، أحد القيادات التي كانت تحارب "داعش" بجوار الشهيد أحمد منسي جنوب رفح، وإبراهيم العرجاني رئيس اتحاد قبائل سيناء الحالي ورجل الأعمال السيناوي، ولعب الثلاثة دورا هاما ومحوريا في دعم الدولة بداية من أحداث ثورو 25 يناير عام 2011 وحتى الآن.

كما أن لموسى الدلح بصمات واضحة فى مكافحة الدواعش والإرهاب بشمال سيناء على مدى سنوات طويلة، وهو ابن “قبيلة الترابين” المعروف عنها ولائها للدولة المصرية ولمؤسساتها وفقدت العديد من رجالها فى الحرب على الإرهاب.  

الدلح خريج كلية الألسن جامعة عين شمس، كان من الخطباء المتميزين في سيناء، وهو أول من أعلن عن إقامة اتحاد قبائل سيناء لمحاربة "داعش" لدعم الدولة في حربها ضد الإرهاب بسيناء.

وقدمت الكتيبة أكثر من 300 شهيد من مقاتليها، وأدارت "الكتيبة 101" العديد من الحملات المكبرة ضد البؤر الإرهابية، وكل العمليات النوعية التى تنفذها قوات الصاعقة، كما تعرضت لهجمات متعددة بقذائف الهاون وصواريخ 107 في أكثر من مرة.

ومسلسل "الكتيبة 101" يعرض في تمام الساعة التاسعة إلا الربع على قناة "أون تي في".

ويضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.

الحلقة 2 ملسلسل الكتيبة 101 مسلسل الكتيبة 101 معركة كرم القواديس تفاصيل مسلسل الكتيبة101 موعد عرض الحلقة2 مسلسل الكتيبة101 الحلقة 2 الكتيبة101

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا

مواعيد مسلسل الكبير الجزء السابع على on drama

غدًا.. نظر دعوى تكريم ضحايا كورونا من الأطباء واعتبارهم «شهداء»

الأرصاد: استمرار الأمطار المتوسطة والغزيرة الرعدية على أنحاء البلاد غدًا

وردت فى الحلقة 2 من «الكبير أوي 7».. التفاصيل الكاملة لأغنية ليل يا أبو الليالي (فيديو)

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 2.. ظهور الشيخ موسى الدلح أحد محاربي داعش في سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة أراكنى.. كُن ماهرًا إلا قليلًا

محمد المعتصم

ضرب نار

ماجد حبته

تيك توك يُقلق الشرق أيضًا

محمد عبدالعزيز

عبقرية مصر تتجلى فى ليلة

زيزيت سالم

وصيَّة فرَّقت الأحِبَّة

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس