مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 2.. ظهور الشيخ موسى الدلح أحد محاربي داعش في سيناء

خلال أحداث الحلقة 2 من مسلسل الكتيبة 101 المذاع على قناة أون، ظهر للمرة الأولى الشيخ موسى الدلح ابن قبيلة الترابين، وأحد كبار الشيوخ وكان داعما أساسيا للدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب، والذي استشهد على يد العناصر الإرهابية في سيناء.

وموسى الدلح ابن قرية وادي العمر وعشيرة الدلوح من قبيلة الترابين العريقة بسيناء، وتوفي عن عمر يناهز 55 عاما، في يوم الخميس 29 سبتمبر 2022 وهو أحد مؤسسي اتحاد قبائل سيناء والمتحدث باسم قبيلة الترابين.

ولعب الدلح دورا وطنيا في محاربة الإرهاب في سيناء مع رفيقيه في الدرب الراحل سالم أبو لافي، أحد القيادات التي كانت تحارب "داعش" بجوار الشهيد أحمد منسي جنوب رفح، وإبراهيم العرجاني رئيس اتحاد قبائل سيناء الحالي ورجل الأعمال السيناوي، ولعب الثلاثة دورا هاما ومحوريا في دعم الدولة بداية من أحداث ثورو 25 يناير عام 2011 وحتى الآن.

كما أن لموسى الدلح بصمات واضحة فى مكافحة الدواعش والإرهاب بشمال سيناء على مدى سنوات طويلة، وهو ابن “قبيلة الترابين” المعروف عنها ولائها للدولة المصرية ولمؤسساتها وفقدت العديد من رجالها فى الحرب على الإرهاب.

الدلح خريج كلية الألسن جامعة عين شمس، كان من الخطباء المتميزين في سيناء، وهو أول من أعلن عن إقامة اتحاد قبائل سيناء لمحاربة "داعش" لدعم الدولة في حربها ضد الإرهاب بسيناء.

وقدمت الكتيبة أكثر من 300 شهيد من مقاتليها، وأدارت "الكتيبة 101" العديد من الحملات المكبرة ضد البؤر الإرهابية، وكل العمليات النوعية التى تنفذها قوات الصاعقة، كما تعرضت لهجمات متعددة بقذائف الهاون وصواريخ 107 في أكثر من مرة.

ومسلسل "الكتيبة 101" يعرض في تمام الساعة التاسعة إلا الربع على قناة "أون تي في".

ويضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.