السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لعامل قتل طفلا لخلافات مع أهله بالجيزة

جريدة الدستور

قضت محكمة جنوب الجيزة بمعاقبة عامل بالأشغال الشاقة المؤبدة لاتهامه في جريمة قتل طفل إثر خلافات عائلية مع أهله.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم ٥٨٥٠ لسنة ٢٠٢٢ جنايات البدرشين المقيدة برقم ٥١١٤ لسنة ۲۰۲۲ كلي جنوب الجيزة، أن المتهم أ.م  ٢٥ عاما، عامل مقيم في أبورجوان القبلي البدرشين الجيزة، في يوم ٢٤/ ٢ / ٢٠٢٢، قتل الطفل مازن محمد، عمدا مع سبق الاصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، بسبب خلاف مع أهليته.

وما أن ظفر المتهم به حتى سدد له طعنتين بأداة "مقص إحداها استقر بصدره، غير عابئ بصغر سنه قاصدا من ذلك قتله فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات أحرز أداة "مقص" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مقتضى من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم دلف للمسكن الكائن بقرية أبورجوان القبلي مركز البدرشين - والخاص بأهلية الطفل المجني عليه سالف الذكر، بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول حال إحرازه أداة على النحو المبين بالأوراق.

جنوب الجيزة بمعاقبة عامل بالأشغال الشاقة قتل طفل إ جنايات البدرشين

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

ترامب ينظم أول تجمع انتخابى فى تكساس رغم التهديدات باعتقاله

بسبب الرياح.. انهيار موقف مدينة دكرنس فى الدقهلية

المشاط: العمل المُمتد مع شركاء التنمية أسهم بزيادة المشاركة فى المشروعات

المتحدة.. وزمن الفن الجميل

أسعار الذهب انخفضت 2% بمصر خلال أسبوع والجرام يهبط 40 جنيها

«القوى العاملة»: 295 فرصة عمل فى شركة كبرى بـ7 محافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

المتحدة.. وزمن الفن الجميل

محمد رفعت

" وجبة " المتحدة !

خالد حريب

الأزهر يفتح طاقة نور للطفل شنودة

عبد الرحيم طايع

صورة مكبرة للشركة المتحدة

مؤمن المحمدي

ست الحبايب

أمل زيادة

عبد السلام النابلسي.. أول من تنبأ بالكورونا ..!

صفاء النجار

أسطورة أراكنى.. كُن ماهرًا إلا قليلًا

محمد المعتصم

ضرب نار

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة حكومة الاحتلال على مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون