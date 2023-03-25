المؤبد لعامل قتل طفلا لخلافات مع أهله بالجيزة

قضت محكمة جنوب الجيزة بمعاقبة عامل بالأشغال الشاقة المؤبدة لاتهامه في جريمة قتل طفل إثر خلافات عائلية مع أهله.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم ٥٨٥٠ لسنة ٢٠٢٢ جنايات البدرشين المقيدة برقم ٥١١٤ لسنة ۲۰۲۲ كلي جنوب الجيزة، أن المتهم أ.م ٢٥ عاما، عامل مقيم في أبورجوان القبلي البدرشين الجيزة، في يوم ٢٤/ ٢ / ٢٠٢٢، قتل الطفل مازن محمد، عمدا مع سبق الاصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، بسبب خلاف مع أهليته.

وما أن ظفر المتهم به حتى سدد له طعنتين بأداة "مقص إحداها استقر بصدره، غير عابئ بصغر سنه قاصدا من ذلك قتله فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات أحرز أداة "مقص" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مقتضى من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم دلف للمسكن الكائن بقرية أبورجوان القبلي مركز البدرشين - والخاص بأهلية الطفل المجني عليه سالف الذكر، بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول حال إحرازه أداة على النحو المبين بالأوراق.