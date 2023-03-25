«المواد الغذائية»: «أهلًا رمضان» ساهم فى السيطرة على الأسعار ونتوقع تراجعها

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن معارض "أهلًا رمضان" ساهمت في السيطرة على الأسعار بالأسواق المصرية، وأحدثت نوعًا من التوازن السعري في السلع بين المعروض داخل المعارض والمعروض بالسوق الحرة، وهذا ملحوظ فى أول يومين من شهر رمضان المبارك.

وأوضح المنوفي، في تصريحات صحفية، أن معارض تبيع السلع الغذائية والدواجن واللحوم بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالسوق الحرة بأسعار مخفضة بنحو 30٪.

وأكد استمرار طرح السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك والزيوت في جميع المنافذ والمعارض خلال شهر رمضان، بالإضافة لضخ 160 طنًا يوميًا من اللحوم السودانية والدواجن البرازيلية.

جهود الحكومة للسيطرة على الأسواق

وثمن المنوفي، جهود الحكومة للسيطرة على ارتفاع الأسعار وتوفير السلع الأساسية والسيطرة على ارتفاع الأسعار مع التصدي للمضاربين والمحتكرين، بعد قفزات متتالية أثقلت كاهل المواطن وتحركات على مسارات عدة وإعادة الانضباط للسوق المصرية مرة أخرى، ورفع عبء ارتفاع الأسعار عن كاهل المواطن المصري، خاصة محدودي الدخل، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض الأسعار في السلع الغذائية بالأسواق في الفترة المقبلة.