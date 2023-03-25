السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المواد الغذائية»: «أهلًا رمضان» ساهم فى السيطرة على الأسعار ونتوقع تراجعها

السلع الغذائية
السلع الغذائية

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن معارض "أهلًا رمضان" ساهمت في السيطرة على الأسعار بالأسواق المصرية، وأحدثت نوعًا من التوازن السعري في السلع بين المعروض داخل المعارض والمعروض بالسوق الحرة، وهذا ملحوظ فى أول يومين من شهر رمضان المبارك.

وأوضح المنوفي، في تصريحات صحفية، أن معارض تبيع السلع الغذائية والدواجن واللحوم بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالسوق الحرة بأسعار مخفضة بنحو 30٪.

وأكد استمرار طرح السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك والزيوت في جميع المنافذ والمعارض خلال شهر رمضان، بالإضافة لضخ 160 طنًا يوميًا من اللحوم السودانية والدواجن البرازيلية.

جهود الحكومة للسيطرة على الأسواق

وثمن المنوفي، جهود الحكومة للسيطرة على ارتفاع الأسعار وتوفير السلع الأساسية والسيطرة على ارتفاع الأسعار مع التصدي للمضاربين والمحتكرين، بعد قفزات متتالية أثقلت كاهل المواطن وتحركات على مسارات عدة وإعادة الانضباط للسوق المصرية مرة أخرى، ورفع عبء ارتفاع الأسعار عن كاهل المواطن المصري، خاصة محدودي الدخل، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض الأسعار في السلع الغذائية بالأسواق في الفترة المقبلة.

اهلا رمضان استمرار أسعار السلع أسعار مخفضة الأسعار بالأسوا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

حبس متهم بترويج المواد المخدرة فى القطامية 4 أيام

سيول وأمطار رعدية.. طوارئ بـ«الرى» للمواجهة

اليوم.. 38 رحلة طيران سياحى تصل مرسى علم على متنها 6 آلاف راكب

بينهم 3 أطفال.. إصابة 11 شخصًا فى حادث تصادم ببنى سويف

متابعة الرئيس السيسى لتطوير طرق ومحاور القاهرة تتصدر اهتمامات الصحف

الأرصاد تحذر: أمطار جديدة وثلوج فى هذه المناطق اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة أراكنى.. كُن ماهرًا إلا قليلًا

محمد المعتصم

ضرب نار

ماجد حبته

تيك توك يُقلق الشرق أيضًا

محمد عبدالعزيز

عبقرية مصر تتجلى فى ليلة

زيزيت سالم

وصيَّة فرَّقت الأحِبَّة

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس