شرب الكثير من الماء.. إرشادات حول الصحة والسلامة لموسم الأمطار

يفضل الكثير منا المطر لأنه الوقت المثالي للاسترخاء مع فنجان من القهوة الساخنة، ووعاء من الحساء على البخار، وقضاء وقت ممتع مع أحبائنا، ولكن في مقابل ما سبق نرى أن انتشار البرد والإنفلونزا هو الأمر الذي يخرج به الكثير من الأشخاص بعد يوم ممطر.

لذا يوضح موقع “hindustantimes” بعض احتياطات السلامة التي ستساعد في الحفاظ على سلامتك أنت وعائلتك في موسم الأمطار.

1. أحضر معدات المطر المناسبة

يمكن أن يؤدي النقع في هطول الأمطار المفاجئ إلى تغير سريع في درجة حرارة الجسم ، مما يؤدي إلى الحمى ونزلات البرد؛ للحفاظ على سلامتك، تذكر إحضار مظلتك أو غيرها من معدات المطر معك أينما ذهبت لتجنب الإصابة بالمرض.

المظلات هي منقذة للحياة عندما تكون عالقًا في الهواء الطلق في يوم ممطر، خاصة أثناء الانتظار أثناء التنقل.

ومع ذلك فهي ليست فقط معدات المطر النهائية ولكنها أيضًا درع ضد المرض ضد السعال ونزلات البرد والحمى.

2. خذ حمامًا دافئًا

الحمام الدافىء يساعد ذلك الجسم على العودة إلى درجة الحرارة العادية بعد الجفاف وارتداء الملابس، مما يؤدي إلى استقرار درجة الحرارة الباردة التي تسببها الأمطار.

3. اغسل يدك بشكل متكرر

خلال موسم الأمطار، يمكن أن تتفاقم أعراض نزلات البرد، للحفاظ على سلامة الجميع، اغسل يديك كثيرًا واحضر معك مطهرًا لليدين عند الخروج، تأكد من غسل يديك وقدميك عند العودة إلى المنزل، خاصةً إذا كنت بالخارج تحت المطر أو في منطقة غمرتها المياه.

4. تناول طعامًا صحيًا والفيتامينات

خلال موسم الأمطار يكون الناس أكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل الأنفلونزا والبرد، لحماية نفسك من الأمراض التي يمكن الوقاية منها، من الضروري تقوية جهاز المناعة لديك والاهتمام بنفسك وبعائلتك، يمكنك القيام بذلك عن طريق تناول وجبات صحية وجعل تناول الفيتامينات بانتظام.

5. شرب الكثير من الماء

ليس هناك ما هو أكثر راحة من احتساء مشروب دافئ أثناء هطول المطر في الخارج، لكن لا شيء يضاهي تحميل المياه لضمان يوم صحي، فربما يكون الجو مشمسًا أو ممطرًا.

يحفز الماء الدورة الدموية، مما يعزز نظام المناعة الصحي الذي يحميك من الالتهابات والحساسية، العادة الموصى بها لهذا هي شرب ستة إلى ثمانية أكواب من الماء يوميًا، إذا كان الماء لطيفًا جدًا بالنسبة لك، فيمكنك اختيار إضافة القليل من الليمون للحفاظ على مستويات الترطيب لديك مرتفعة.

6. تخزين الضروريات الأساسية

ليس من الجيد أبدًا الاحتفاظ ببعض الأساسيات الإضافية في متناول اليد خلال موسم الأمطار، تأكد من أن لديك ما يكفي من الطعام والمشروبات والأدوية في المنزل في حالة إجبارك الطقس على البقاء في المنزل لفترة طويلة من الوقت، إذا كان منزلك وموقعك يقع بالقرب من مراكز التسوق أو الصيدليات، فيمكنك أيضًا الذهاب إلى هناك وتأمين هذه العناصر المفيدة.

7. تجنب المشي تحت المطر

قد يبدو المشي تحت المطر ممتعًا، لكن ما لم تكن ترتدي حذاءًا وسترة مطر، فمن الأفضل أن تنتظرها وتبقى جافًا، يعرضك البلل تحت المطر إلى العديد من الأمراض الفيروسية، مثل داء البريميات، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى مجموعة متنوعة من الالتهابات الفطرية في القدمين والأظافر، لا تنس إحضار الكحول ومعقم اليدين وبعض المناديل المبللة للحفاظ على نظافتك قبل مغادرة منزلك.

8. إبعاد البعوض

يحدث تكاثر البعوض بسبب المياه الراكدة، احرص قدر الإمكان على عدم الاقتراب منك، لتثبيط البعوض، حافظ على منزلك نظيفًا. علاوة على ذلك، يجب تنظيف أواني الزهور بانتظام وفحص الزوايا لتراكم المياه، بالإضافة إلى ذلك، لتجنب العدوى، استخدم طارد البعوض.

9. ابق على اطلاع

مواكبة آخر الأخبار والتنبؤات الجوية، والتي يمكن العثور عليها في الإذاعة والتلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، تابع الحسابات التي تشارك تحديثات مفيدة وواقعية عن الطقس وحركة المرور، والتي قد تساعدك في تجنب المناطق التي غمرتها المياه وإيجاد طرق بديلة، يعد هذا أيضًا مهمًا بشكل خاص لمراقبة ما إذا كانت المنطقة التي يقع فيها العقار الخاص بك ستتأثر بالأمطار الغزيرة.

10. قم بالقيادة ببطء وبعناية

خلال موسم الرياح الموسمية، تكون حوادث الطرق شائعة إلى حد ما، لذلك يجب على السائقين توخي أقصى درجات الحذر. نظرًا لأن الطرق المبتلة يمكن أن تكون ملساء جدًا، فمن الأفضل تجنب السرعة والخلف.

11. لا تلمس الأسلاك الكهربائية

من أهم نصائح السلامة في موسم الأمطار تجنب الأسلاك الكهربائية، هذا صحيح خاصة إذا كانت الأسلاك المذكورة قد سقطت بسبب هطول أمطار غزيرة أو كانت متدلية بشكل غير مستقر من القطب وعلى وشك السقوط، على الرغم من أن الكثير من الناس لا يدركون ذلك، إلا أن معظم هذه الأسلاك لا تزال نشطة، ويمكن أن يؤدي لمسها إلى الوفاة.