رمضان 2023|حكم بلع الريق في الصيام

ما حكم بلع الريق في الصيام؟.. سؤال تردد بكثرة خلال تلك الفترة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث “جوجل” تزامنا مع شهر رمضان المبارك، إذ أنه من الأمور التي تشغل بال عموم المسلمين، في بقاع الأرض، متسائلين عن حكم ابتلاع الريق وقت الصيام في نهار رمضان، حيث تخوف البعض من أن يكون بلع الصائم لريقه يفسد صومه ويفطره.

حكم بلع الريق في الصيام

قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي عن بلع الريق: «يجوز للصائم أن يبلع ريقه؛ لأن الفقهاء ذكروا أن من الأشياء التي لا تفطر لعموم البلوى بها ما لا يمكن الاحتراز منه؛ كبلع الريق وشم الروائح الطيبة وغبار الطريق وغير ذلك من كل ما لا يمكن الاحتراز منه، والله سبحانه وتعالى أعلم».

وفي فتوى للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤل فيها عن حكم بلع الريق والبلغم، وتأثير القيء على الصيام، أكد جمعة، يجوز للصائم أن يبلع ريقه؛ لأن الفقهاء ذكروا أن من الأشياء التي لا تفطر لعموم البلوى بها ما لا يمكن الاحتراز منه؛ كبلع الريق وشم الروائح الطيبة وغبار الطريق وغير ذلك من كل ما لا يمكن الاحتراز منه.

أما عن بلغ البلغم، فأوضح الدكتور علي جمعة، أن بلع البلغم أثناء الصيام لا يفطر عند الجمهور إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه فإنه يكون مفطرًا.

أما القيء، فإذا غلب القيءُ الصائمَ من غير تسبُّبٍ منه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه أن لا يتعمَّد ابتلاع شيءٍ مما خرج من جوفه وأن لا يُقصِّر في ذلك، فإذا سبق إلى جوفه شيء فلا يضره، أما مَنْ تَعَمَّدَ القيء وهو مُخْتارٌ ذاكِرٌ لصومه فإن صومَه يفسد ولو لم يرجع شيءٌ منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ» أخرجه الترمذي (3/ 98) واللفظ له، وابن ماجه (1/ 536)، وأحمد في "مسنده" (2/ 498).

كما أوضحت دار الإفتاء، ضمن سلسلة أسئلة تتعلق بفتاوى الصيام، تناولت فيها حكم ابتلاق الريق لا سيما بعد مضمضة الصائم، حث تلقت سؤالًا: «السلام عليكم، عندما أتوضأ وأنا صائم وأنتهي من الوضوء أبلع ريقي مباشرة ولا أبصق 3 مرات لكي أتأكّد أني لم ابتلع شيئا من الماء؟».

وأجابت دار الإفتاء على هذا في فيديو بثته عبر قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب»، أنه بخصوص موضوع حكم ابتلاع الريق بعد المضمضة، أجاب على السؤال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إذ قال: «الشريعة ليست صماء لا تتعامل مع آلات ولكن مع بشر والبشر يتعاملوا بتقوى وهي أمر بين العبد وربه فالصيام بالذات عبادة بين العبد وربه فمسألة التقوى مهمة».

وأكد الدكتور مجدي عاشور، أنه عندما نتوضأ سيكون هناك بقايا مياه فنقذف هذه المياه دفعة واحدة لنخرج هذه المياه فنحن لا نشربها لكن نلفظها في الخارج مرة واحد بعدها يعود الريق الطبيعي إذا تمّ بلعه أم لا فهذا كما يحلو لك، موضحًا أن بعضهم قد يبلع المياه دون قصد وهذا من المعفوات لكن لا نريد أن نفعل ذلك عمدا، بعد المضمضة طبيعي نقذف المياه التي في الفم وبعدها نبلع الريق مثلما نريد فلا نريد أن نعنف أنفسنا.

الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أجاب خلال البث المباشر للصفحة الرسمية للإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن "هل ابتلاع الريق يفسد الصوم حتى ولو كان متجمعاً؟"، مؤكدًا أن ذلك يجوز ولكن بشرط أن يكون بشكل غير متعمد.

وخلال إجابته على السؤال، أوضح عبدالسميع، الأفعال الجائز على المسلم فعلها والتى لا تؤثر على صحة الصوم، وكذلك مبطلات الصوم وأوضح سببها:

بعض الجائز فعله ولا يبطل الصوم:

- بلع الريق حتى لو كان متجمعا.

- مرطب الشفاه لأنه لا يدخل إلى الجوف.

- القىء الغالب على الإنسان.

- الحقن بكل أنواعها حتى لو كانت فيتامينات.

- شم البخور عرضا أو بغير قصد.

من مبطلات الصوم:

- بلع الريق بعد أن تم تجميعه بغرض التخلص منه ثم ابتلاعه.

- استنشاق البخور بشكل متعمد لأنه بهذا قد يكون أدخل "جرما" فى أنفه ووصل إلى جوفه.

- القيء المتعمد.