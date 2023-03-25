«مستريحة الشرقية».. جمعت 6 ملايين جنيه وقُبض عليها تتسول فى مدينة نصر

تباشر النيابة العامة التحقيق مع مستريحة الشرقية، التي تم القبض عليها بعدما جمعت 6 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال التجارة، وهربت إلى القاهرة بعدما عجزت عن سداد أموالهم، وتخفت مرتدية النقاب، وبدأت في أعمال التسول في شوارع مدينة نصر والتجمع الخامس والمناطق الراقية بالقاهرة لاستجداء المارة.

واعترفت المتهمة بارتدائها النقاب في محاولة منها للتخفى، وأنها كانت تتردد على المناطق الراقية بالقاهرة وتقوم باستجداء المارة بهذا الأسلوب للحصول منهم على الأموال فى إطار نشاطها فى مجال النصب.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضرر فيه عدد من المواطنين من إحدى السيدات تقوم باستجداء المارة بإحدى المناطق بالقاهرة الجديدة، وترديدها عبارات بصوت مرتفع، والادعاء بتعرضها لظروف صعبة وعدم تقديم يد العون لها من المسئولين بالدولة، واستيلائها على مبالغ مالية من المواطنين.

وبالفحص تم تحديد وضبط السيدة، تقيم بمحافظة الشرقية، وتبين سابقة قيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين بمحل سكنها والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت حوالى 6 ملايين جنيه بدعوى توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوات الكهربائية، وفرت هاربة، ومحكوم عليها فى 35 قضية.