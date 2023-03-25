السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«المونيتور»: العلاقات المصرية الصينية قوية.. والقاهرة تمتلك إمكانيات اقتصادية كبيرة

السيسي والرئيس الصيني
السيسي والرئيس الصيني

قال موقع «المونيتور» الأمريكي، إن هناك توجهات لتعزيز العلاقات المصرية الصينية، لاسيما مع توقيع الصفقة الأخيرة لإقامة مصنع بقيمة ملياري دولار في مصر، مشيرا إلى أن الصين تحقق نجاحات اقتصادية كبيرة في مصر إلى جانب دول أخرى في الشرق الأوسط.

مصر والصين 

وأوضح «المونتيور» أن قناة السويس أعلنت عن إبرام صفقة مع شركة صينية لبناء مصنع للصلب والحديد، وهذه الاتفاقية واحدة من عدد قليل من الكيانات المصرية والصينية التي وقعت مؤخرًا وتدل على تنامي حضور الصين في مصر.

وقالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن شركة «شينشينغ» لأنابيب حديد الدكتايل الصينية ستستثمر ملياري دولار لبناء أنبوب من الحديد الزهر ومنشأة لإنتاج الصلب في المنطقة. 

وفي الأسبوع الماضي، افتتحت شركة الأجهزة المنزلية الصينية Haier مصنعا في مصر وفي أواخر الشهر الماضي، أطلقت مصر قمرًا صناعيًا للاستشعار إلى الفضاء من الصين.

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تحسن العلاقات المصرية الصينية 

ووفقا لـ«مونيتور» تتحسن علاقات مصر مع الصين بسرعة حيث زادت الصادرات المصرية إلى الصين بنسبة 20٪ في عام 2022، كما برزت الصين كمستثمر رئيسي في العاصمة الإدارية الجديدة، وبجانب ذلك أنشأت مصر والصين جمعية رواد الأعمال المصريين الصينيين في ديسمبر لتشجيع الاستثمار.

وتمتلك مصر إمكانات اقتصادية كبيرة بالنسبة للصين نظرًا لأن عدد سكان الدولة الواقعة في شمال إفريقيا يزيد عن 100 مليون نسمة.

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«الإحصاء: 12.4 مليار دولار واردات مصر من الصين خلال 10 أشهر

مصر الصين المصرية الصينية العلاقات المونيتور

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