الإثنين 06 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء: 12.4 مليار دولار واردات مصر من الصين خلال 10 أشهر

صادرات
صادرات

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع واردات مصر من الصين بنسبة تقارب 4.1%، لتسجل 12.4 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2022 مقابل 11.9 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 488.2 مليون دولار.

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، إلى أن واردات منتجات كيماوية عضوية من الصين ارتفعت إلى حدود 856.3 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2022، مقابل 517.6 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 338.7 مليون دولار بنسبة ارتفاع 65.4%.

كما ارتفعت واردات مصر من لدائن ومصنوعاتها إلى حدود 874.1 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2022، مقابل 619.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 254.7 مليون دولار بنسبة 41.15.

وسجلت واردات شعيرات تركيبية أو اصطناعية 928.5 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2022، مقابل 692.1 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 236.4 مليون دولار بنسبة 34.2%.

بينما تراجعت واردات آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها إلى حدود 2.5 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2022، مقابل 3.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 571.9 مليون دولار بنسبة 18.1%. 

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن ارتفاع القيمة الإجمالية لواردات مصر من دول العالم إلى حدود 80.6 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022، مقابل 72.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 8.069 مليار دولار بنسبة 11.1%.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاحصاء واردات مصر الصين واردات

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

النهارده كام طوبة 2023 في التاريخ القبطي| ورقة نتيجة اليوم

بعد زلزال الثالثة و17 دقيقة صباحًا.. هل دخلت مصر حزام الزلازل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

رشا عبدالمنعم

«حتشبسوت».. عرض مسرحى يناقش الأنوثة والسلطة

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

محمد العسيري

يعنى إيه معرض كتاب؟

لواء. محسن الفحام

«فاهم»

لواء.حمدى البطران

حملات التشكيك

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

صور

معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023 فى يومه الأخير

ختام فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الخطاط خضير البورسعيدي

محطة تل أبيب

المزيد

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟

بناء على طلب أنقرة.. إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال

حمد بن جاسم: إذا كان السودان يعتقد أن العلاقات مع إسرائيل ستقربه من أمريكا فهو واهم