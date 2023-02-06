«الإحصاء: 12.4 مليار دولار واردات مصر من الصين خلال 10 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع واردات مصر من الصين بنسبة تقارب 4.1%، لتسجل 12.4 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2022 مقابل 11.9 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 488.2 مليون دولار.

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، إلى أن واردات منتجات كيماوية عضوية من الصين ارتفعت إلى حدود 856.3 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2022، مقابل 517.6 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 338.7 مليون دولار بنسبة ارتفاع 65.4%.

كما ارتفعت واردات مصر من لدائن ومصنوعاتها إلى حدود 874.1 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2022، مقابل 619.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 254.7 مليون دولار بنسبة 41.15.

وسجلت واردات شعيرات تركيبية أو اصطناعية 928.5 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2022، مقابل 692.1 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 236.4 مليون دولار بنسبة 34.2%.

بينما تراجعت واردات آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها إلى حدود 2.5 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2022، مقابل 3.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 571.9 مليون دولار بنسبة 18.1%.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن ارتفاع القيمة الإجمالية لواردات مصر من دول العالم إلى حدود 80.6 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022، مقابل 72.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 8.069 مليار دولار بنسبة 11.1%.