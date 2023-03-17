شينخوا: مصر تولي اهتماما خاصا لتعزيز الاستثمارات والتعاون مع الصين بمجال التكنولوجيا

أكدت وكالة شينخوا الصينية، أن مصر تولي اهتمامًا خاصا لتعزيز الاستثمارات والتعاون مع الصين في مجال التكنولوجيا والصناعات الهندسية وكذلك الأجهزة المنزلية، مما سيساعد الاقتصاد المصري على الارتقاء في مجال الصناعات المختلفة.

وسلطت الوكالة الضوء على إنشاء شركة "هاير" الصينية أول مجمع صناعي في مصر، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز الصناعة وتوفير فرص عمل محلية في مصر.

وأقامت شركة هاير الصينية العملاقة للأجهزة المنزلية، حفل وضع حجر الأساس لأول مصنع مصري لها ، بهدف تعزيز الصناعة التحويلية وتوفير فرص عمل محلية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، و ستغطي حديقة هاير مصر البيئية ، التي استثمرتها شركة هاير سمارت هوم التابعة لمجموعة هاير بإجمالي 160 مليون دولار أمريكي ، مساحة 200 ألف متر مربع في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

- الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الصين ومستعدة لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية

وأشاد حسام هيبة ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر ، بالعلاقات الاقتصادية القوية بين مصر والصين ، قائلا إن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الصين ومستعدة لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية ، خاصة في مجال التكنولوجيا والصناعات الهندسية وكذلك الأجهزة المنزلية، مشيرا إلى إن حديقة هاير مصر البيئية هي مشروع مهم لأنها ستسهل نقل تكنولوجيا تصنيع الأجهزة المنزلية وخلق حوالي 2000 فرصة عمل في مصر.

- المشروع يهدف لأن يكون قاعدة إقليمية لتصنيع الأجهزة المنزلية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

من جهته قال تشو تشن تشنج ، الوزير المستشار بالمكتب الاقتصادي والتجاري بالسفارة الصينية في مصر، إن تنفيذ هذا المشروع سيقود المزيد من الشركات إلى الاستثمار وإنشاء المصانع في مصر، مما يساعد على ترقية قطاعات تصنيع الأجهزة ، وزيادة تدفق العملات الأجنبية للبلاد.

وتركز المرحلة الأولى من المشروع ، التي سيتم تشغيلها في النصف الأول من عام 2024 ، على إنتاج مكيفات وغسالات وتلفزيونات ، وستنتج المرحلة الثانية ثلاجات ومجمدات.

فيما قال لي هواجانج ، رئيس مجلس الإدارة ورئيس الشركة، تهدف إلى أن تصبح قاعدة إقليمية لتصنيع الأجهزة المنزلية، والتي يمكن أن توفر منتجات للأسواق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذلك شرق وجنوب إفريقيا.

وأضاف "لي" أن حديقة هاير مصر البيئية ملتزمة أيضًا بتطوير الصناعات التحويلية الذكية، لتزويد المستهلكين المصريين بتجارب أفضل والمساعدة في تطوير السلسلة الصناعية للأجهزة المنزلية المصرية.