الجمعة 17 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شينخوا: مصر تولي اهتماما خاصا لتعزيز الاستثمارات والتعاون مع الصين بمجال التكنولوجيا

الصادرات
الصادرات

أكدت وكالة شينخوا الصينية، أن مصر تولي اهتمامًا خاصا لتعزيز الاستثمارات والتعاون مع الصين في مجال التكنولوجيا والصناعات الهندسية وكذلك الأجهزة المنزلية، مما سيساعد الاقتصاد المصري على الارتقاء في  مجال الصناعات المختلفة.

وسلطت الوكالة الضوء على إنشاء شركة "هاير"  الصينية أول مجمع صناعي في مصر، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز الصناعة وتوفير فرص عمل محلية في مصر.

وأقامت شركة هاير الصينية العملاقة للأجهزة المنزلية، حفل وضع حجر الأساس لأول مصنع مصري لها ، بهدف تعزيز الصناعة التحويلية وتوفير فرص عمل محلية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، و ستغطي حديقة هاير مصر البيئية ، التي استثمرتها شركة هاير سمارت هوم التابعة لمجموعة هاير بإجمالي 160 مليون دولار أمريكي ، مساحة 200 ألف متر مربع في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

- الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الصين ومستعدة لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية

وأشاد حسام هيبة ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر ، بالعلاقات الاقتصادية القوية بين مصر والصين ، قائلا إن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الصين ومستعدة لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية ، خاصة في مجال التكنولوجيا والصناعات الهندسية وكذلك الأجهزة المنزلية، مشيرا إلى إن حديقة هاير مصر البيئية هي مشروع مهم لأنها ستسهل نقل تكنولوجيا تصنيع الأجهزة المنزلية وخلق حوالي 2000 فرصة عمل في مصر.

- المشروع يهدف لأن يكون قاعدة إقليمية لتصنيع الأجهزة المنزلية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

 من جهته قال تشو تشن تشنج ، الوزير المستشار بالمكتب الاقتصادي والتجاري بالسفارة الصينية في مصر، إن تنفيذ هذا المشروع سيقود المزيد من الشركات إلى الاستثمار وإنشاء المصانع في مصر، مما يساعد على ترقية قطاعات تصنيع الأجهزة ، وزيادة تدفق العملات الأجنبية للبلاد.

وتركز المرحلة الأولى من المشروع ، التي سيتم تشغيلها في النصف الأول من عام 2024 ، على إنتاج مكيفات وغسالات وتلفزيونات ، وستنتج المرحلة الثانية ثلاجات ومجمدات.

فيما قال لي هواجانج ، رئيس مجلس الإدارة ورئيس الشركة، تهدف إلى أن تصبح قاعدة إقليمية لتصنيع الأجهزة المنزلية، والتي يمكن أن توفر منتجات للأسواق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذلك شرق وجنوب إفريقيا.

وأضاف "لي" أن حديقة هاير مصر البيئية ملتزمة أيضًا بتطوير الصناعات التحويلية الذكية، لتزويد المستهلكين المصريين بتجارب أفضل والمساعدة في تطوير السلسلة الصناعية للأجهزة المنزلية المصرية.

الاجهزة المنزلية الاستثمارات الصينية التكنولوجيا الحكومة المصرية الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم فى مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 17-3-2023

بدء التسجيل في «عمومية الصحفيين»

1.6 مليار دولار صادرات مصر من الذهب والأحجار الكريمة خلال 2022 (فيديوجراف)

للحفاظ على آماله في التأهل.. الأهلي يصطدم بالقطن في دوري أبطال إفريقيا اليوم

بروتوكول تعاون بين «الري» ومحافظة الغربية لتعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة

وزير التنمية المحلية يستعرض إنجازات وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

الإسرائيليون يخرجون مجددًا إلى الشوارع بعد رفض الحكومة تسوية هرتسوغ حول الإصلاح القضائي

إصابة شاب فلسطينى بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال فى بيت لحم

رئيس المعارضة الإسرائيلية يتعهد باستمرار الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لـ«إصلاح القضاء»