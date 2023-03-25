«القومي للامتحانات» يستطلع رأي المجتمع التعليمي حول نظام التقييم الجديد لصفوف النقل

أعلن المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، من خلال خطاب رسمي لمديريات التربية والتعليم، عن عقد قسم التقويم بالمركز دراسة تهدف إلى استطلاع رأى المجتمع التعليمى حول نظام التقييم الجديد لصفوف النقل وفق القرار الوزارى رقم (168) لسنة 2022.

وجاء نص الخطاب أنه سيتم إجراء استطلاع رأى على نظام التقييم الجديد لصفوف النقل فى التالي:-

المجتمع التعليمى أعضاء الإدارة المدرسية أعضاء التوجيه معلمو المواد.

- صفوف النقل: الصف السادس الابتدائي والصفين الأول والثانى الإعدادى، بالإضافة إلى الصفين: الأول والثانى الثانوي.

- المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وشدد الخطاب الصادر من المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، على أنه فى سبيل جمع البيانات يتم الاستجابة على أداة استطلاع الرأى من خلال الدخول على الموقع الإلكترونى من خلال الرابط المدون بالمستند، مؤكده على متابعة استجابة أعضاء المجتمع التعليمى داخل الإدارات التعليمية بالمديرية التعليمية بالمحافظة على أداة استطلاع الرأي.

جدير بالذكر أنه بالنسبة للفصل الدراسى الأول والثانى، جاءت درجات تقييم صفوف النقل كالتالي:

- اللغة العربية 5 درجات اختبار شهر + درجتان ونصف سلوك ودرجتان ونصف للمواظبة إضافة إلى 40 درجة امتحان نصف العام لتصبح إجمالى الدرجة 50 للفصل الدراسى الأول، وتصل الدرجة النهائية للمادة 100 درجة بنهاية العام الدراسى.

- اللغة الإنجليزية درجتان اختبار شهر ودرجة سلوك ودرجة للمواظبة و16 درجة لتصبح إجمالى الدرجات للترم الأول 20 درجة امتحان نصف العام، و40 درجة أخر العام.

- مادة الدراسات الاجتماعية درجتان اختبار شهر ودرجة سلوك ودرجة للمواظبة و16 درجة امتحان نصف العام بواقع 20 درجة فصل دراسى أول، و40 درجة بنهاية العام الدراسى الجارى.

- مادة الرياضيات 4 درجات اختبار شهر ودرجتان سلوك ودرجتان مواظبة و32 درجة امتحان نصف عام بإجمالى 40 درجة فصل دراسى أول، كما تصل النهاية الكبرى للمادة 80 درجة بنهاية امتحانات الفصل الدراسى الثانى.

- مادة العلوم درجتان عملى ودرجتان اختبار شهر ودرجة سلوك ودرجة مواظبة و14 درجة امتحان نصف العام بإجمالى 20 درجة فصل دراسى أول و40 درجة بنهاية امتحانات الفصل الدراسى الثانى.