رويترز: اختناق مهاجرين غير شرعيين على متن قطار شحن فى ولاية تكساس

أعلنت الشرطة في مدينة أوفالدي بولاية تكساس الأمريكية أن اثنين يعتقد أنهما من المهاجرين غير الشرعيين اختنقا حتى الموت على متن قطار شحن، ونُقل 10 آخرين بطائرات هليكوبتر وعربات إسعاف إلى مسشفى للعلاج.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، فقد أضافت الشرطة أن المسؤولين تلقوا مكالمة على خط الطوارئ 911 من مجهول تفيد بأن العديد من المهاجرين يختنقون داخل قطار. وتابعت أن ما لا يقل عن 15 مهاجراً في حاجة إلى رعاية طبية عاجلة.



وقال مسؤولون بوزارة الأمن الداخلي الأميركية إن محققين اتحاديين يتحرون عما إذا كانت الواقعة لها صلة بعملية لتهريب البشر.

النمسا: مهربو البشر يستغلون أزمة أوكرانيا فى تهريب جنسيات أخرى لأوروبا

وسبق وحذر جيرهارد كارنر وزير داخلية النمسامن أن مهربي البشر يستغلون تسهيلات الحكومة بشأن دخول اللاجئين الأوكرانيين لزيادة أنشطة التهريب لافتا الى أنه في الربع الأول من 2023 تم تقديم أكثر من 11 ألف طلب لجوء في النمسا وهو ما يعادل زيادة قدرها 115 بالمائة مقارنة بالربع الاول من العام الماضي .

وقال كارنر فى تصريحات له أنه وزارة الداخلية تتعامل بشكل حازم مع الزيادة الواضحة في عدد طالبي اللجوء مشيرا الى تخصيص 1400 ضابط شرطة اضافي من المكتب الفيدرالي للهجرة واللجوء للحد من أنشطة تهريب اللاجئين .

وأوضح كارنر أنه كان من المفترض أن الحرب في أوكرانيا ستؤدي إلى انخفاض عدد اللاجئين من دول أخرى لكن العكس هو ما حدث الصحيح بسبب أن العديد من مهربي البشر حاولوا استخدام الضوابط المتساهلة لتسهيل سفر الأوكرانيين لتحقيق مكاسب وزيادة أنشطتهم لجلب كل الجنسيات .

ولفت الوزير الى أنه تم تكثيف الحملات على مكافحة تهريب الأشخاص واتخاذ إجراءات حازمة ضد الإقامات غير القانونية ومكافحة الاستغلال الاجتماعي.

واعتبر الوزير أن الهجرة غير الشرعية تشكل تحديات هائلة على الصعيدين الدولي والوطني مشيرا الى ضرورة زيادة التعاون الاستراتيجي والإجراءات الأسرع وحماية الحدود القوية من أجل مواجهة التجاوزات وعدم زيادة العبء على الحكومة .