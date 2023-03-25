5 تعليمات عاجلة من الأرصاد بعد سقوط الأمطار الرعدية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، بشأن عدد من الإجراءات التي يجب اتخاذها أثناء العواصف الرعدية، بعد سقوط موجة كبيرة من الأمطار الغزيرة على محافظات عديدة على رأسها القاهرة والجيزة.

وتضمن البيان 5 تعليمات هامة تتمثل في الأتي:

1- تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2- عدم ملامسة أعمدة الإنارة.

3- الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4- التواجد داخل أي مبنى سكني أثناء سقوط الأمطار.

5- عند قيادة السيارة أثناء سقوط الأمطار يجب القيادة بحذر وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات وترك مسافة بين السيارة والأخرى.