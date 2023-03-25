السبت 25 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

5 تعليمات عاجلة من الأرصاد بعد سقوط الأمطار الرعدية

سقوط الأمطار
سقوط الأمطار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، بشأن عدد من الإجراءات التي يجب اتخاذها أثناء العواصف الرعدية، بعد سقوط موجة كبيرة من الأمطار الغزيرة على محافظات عديدة على رأسها القاهرة والجيزة.

وتضمن البيان 5 تعليمات هامة تتمثل في الأتي:

1- تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2- عدم ملامسة أعمدة الإنارة.

3- الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4- التواجد داخل أي مبنى سكني أثناء سقوط الأمطار.

5- عند قيادة السيارة أثناء سقوط الأمطار يجب القيادة بحذر وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات وترك مسافة بين السيارة والأخرى.

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وائل لطفي

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