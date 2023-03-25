أذكار الصباح اليوم السبت 25-3-2023

مع بدء الصباح يسعى المسلمون خلال شهر رمضان الكريم لقراءة وترديد أذكار ينشرح لها الصدر وطمأنينة للقلب وتكون معية الله للعبد وحفظه من كل الشرور والآثام والبلايا، ويكثر التساؤل عن أذكار الصباح يوم السبت 25 /3 /2023 في ثالث يوم رمضان، حيث سيتم ترديد أذكار الصباح بأفضل أوقاتها وهي ما بين وقت الفجر وشروق الشمس، ومن سيرددها عقب ذلك الوقت فلا يوجد آثم عليه، مع العلم أن وقت الصباح سينتهي في الزوال أي يكون وقت اشتداد الشمس في الظهر.

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ثالث يوم رمضان.. أذكار الصباح يوم السبت 25/3/2023

أذكار الصباح اليوم

دعاء ثالث يوم رمضان 2023

(اللَّهمَّ أجرني منَ النَّارِ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ عِلمًا نافعًا، ورزقًا طيِّبًا، وعملًا متقبَّلًا، اللَّهمَّ بك أُحاوِلُ، وبك أُقاتِلُ، وبك أُصاوِلُ).

من دعاء الصباح.. لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ، لَهُ لَهُ الملكُ ولَهُ الحمدُ وَهوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ، اللَّهمَّ لا مانعَ لما أعطيتَ، ولا مُعْطيَ لما مَنعتَ، ولا يَنفعُ ذا الجدِّ مِنكَ الجدُّ).

اللّهـمَّ أَنْتَ رَبِّـي لا إلهَ إلاّ أَنْتَ، خَلَقْتَنـي وَأَنا عَبْـدُك، وَأَنا عَلـى عَهْـدِكَ وَوَعْـدِكَ ما اسْتَـطَعْـت، أَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ ما صَنَـعْت، أَبـوءُ لَـكَ بِنِعْـمَتِـكَ عَلَـيَّ وَأَبـوءُ بِذَنْـبي فَاغْفـِرْ لي فَإِنَّـهُ لا يَغْـفِرُ الذُّنـوبَ إِلاّ أَنْتَ.

رَضيـتُ بِاللهِ رَبَّـًا وَبِالإسْلامِ ديـنًا وَبِمُحَـمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيّـًا.

اللّهُـمَّ إِنِّـي أَصْبَـحْتُ أُشْـهِدُك، وَأُشْـهِدُ حَمَلَـةَ عَـرْشِـك، وَمَلَائِكَتَكَ، وَجَمـيعَ خَلْـقِك، أَنَّـكَ أَنْـتَ اللهُ لا إلهَ إلاّ أَنْـتَ وَحْـدَكَ لا شَريكَ لَـك، وَأَنَّ ُ مُحَمّـدًا عَبْـدُكَ وَرَسـولُـك.

اللّهُـمَّ ما أَصْبَـَحَ بي مِـنْ نِعْـمَةٍ أَو بِأَحَـدٍ مِـنْ خَلْـقِك، فَمِـنْكَ وَحْـدَكَ لا شريكَ لَـك، فَلَـكَ الْحَمْـدُ وَلَـكَ الشُّكْـر.

دعاء ثالث يوم رمضان 2023 مكتوب