الحلقة الثانية.. أول ظهور لـ رشا مهدى فى مسلسل الكتيبة 101

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل الكتيبة 101 أول ظهور للفنانة رشا مهدي التي تجسد شخصية إيمان زوجة آسر ياسين، وتعمل في وزارة الخارجية.

ومن المنتظر أن تعرض الحلقات المقبلة من مسلسل الكتيبة 101 تطورات كبيرة لشخصية رشا مهدي التي تمثل الجانب الإنساني في شخصية زوجة أحد أبطال القوات المسلحة.

ويعتبر مسلسل الكتيبة 101، امتدادا للأعمال الدرامية الفنية المهمة، التي تؤرخ جهود وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية، للمشاهدين، خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي ومنهم عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحي عبدالوهاب، رشا مهدي، محمود عبد المغني، لبلبة، وفاء عامر، ميرنا نور الدين، يوسف عثمان، من إخراج محمد سلامة، وتأليف إياد صالح.