السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الأشهر في دراما 2023.. كواليس مشاركة الطفل آدم وهدان في «سره الباتع»

آدم وهدان
آدم وهدان

طفل لم يتجاوز عمره الـ10 أعوام، نجح في اقتناص 3 أدوار هامة في دراما رمضان 2023، ليخطف بها الأضواء عن كبار نجوم الفن.

آدم وهدان، شارك في مسلسل “سره الباتع” حيث يقوم بدور أحمد فهمي وهو صغير، ورغم صغر مساحة الدور، إلا أنه لمع فور ظهوره في الحلقة الأولى من المسلسل.

كما ظهر وهدان  في مسلسل “الصفارة” مع أحمد أمين، و"مذكرات زوج"، مع الفنان الكبير طارق لطفي.

البداية الفنية للطفل آدم وهدان 

كشف آدم، في لقاء له ببرنامج التاسعة على القناة الأولى، أنه بدأ التمثيل وعمره 4 سنوات، مشيرًا إلى أنه وجد إعلان على “انستجرام” يطلب طفل عمره 4 سنين لتجسيد دور في فيلم “خلاويص” مع أحمد عيد وكان من إخراج خالد الحلفاوي.

وقال آدم: "صورت فيديو وبعته، كلموني بعدها قالولي خالد الحلفاوي مش عايز يشوف غير الفيديو بتاعك، بعدها شاركت في عزمي وأشجان مع إيمي سمير غانم، كان عمري 5 سنوات، كانت مامي بتحفظني الدور، دلوقتي بأراجع المشاهد لوحدي، بسأل ماما لو كلمة مش عارفها، وبأعمل المشهد قدام المرايا". 

كواليس آدم وهدان في سره الباتع

وعن اختياره للدور في “سره الباتع”، قال: "المخرج خالد يوسف كان عايز طفل موهوب يبدأ الحلقة الأولى، فاختاروني".

وختم وهدان اللقاء قائلًا: "ببقى مبسوط وأنا مع النجوم الكبيرة، مش بخاف، كل واحد اداني نصيحة، وأنا عملت أدوار حلوة، وإن شاء الله أعمل زيهم، وقدوتي عادل إمام ومحمد هنيدي وأحمد عز وأمير كرارة، وكريم عبدالعزيز".


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