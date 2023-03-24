الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد «رمضان حريقة».. محمد رضوان يتألق في دور «الشيخ لبلوب» بمسلسل «الصفارة»

محمد رضوان وأحمد
محمد رضوان وأحمد أمين

تألق الفنان محمد رضوان فى دور “الشيخ لبلوب” فى ثاني حلقات مسلسل “الصفارة” وذلك بعد نجاحه فى مسلسل موضوع “عائلى” والذي جسد فيه دور "رمضان حريق".

ويجسد الفنان محمد رضوان دور “الشيخ لبلوب” وهو أحد أهالى سيوة الذين يطاردون أحمد أمين .

ومحمد رضوان ظهر فى نهاية الثمانينيات، انضم للعمل ضمن فريق الفنان محمد صبحي في المسرح والتليفزيون.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وإخراج علاء إسماعيل، ويعرض على قناة دى أم سي.

مسلسل الصفارة تدور أحداثه حول فؤاد مرشد سياحي يعيش ظروفا مادية صعبة فيقرر سرقة قطعة أثرية من أحد سكان واحة سيوة، وهي صفارة الملك توت التي تمكنه من إعادة الزمن 3 دقائق للماضي ليغير ما يشاء ثم يعود للزمن الحالي، ليدخل في رحلة تغيير الماضي لتحقيق كل أحلامه.

ويعرض مسلسل  “الصفارة” على قناة dmc، فى الساعة 7.45، وكذلك عبر منصة Watch it.

مسلسل "الصفارة" مكون من 15 حلقة، من إخراج علاء إسماعيل، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والكوميديا.

 

اهالي سيوة الشاعر تامر حسين الثمانينيات الفضائي اية سماحة محمود البزاوي محمد رضوان مسلسل “الصفارة” مسلسل الصفارة

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