الحلقة الثانية من «الصفارة».. أول ظهور لـ إنعام سالوسة في دور والدة أحمد أمين

رصدت الحلقة الثانية من مسلسل “الصفارة”، تفاصيل قصة الحب التي جمعت الفنان طه دسوقى والفنانة ماريا أسامة بطلة برنامج “الدوم”، وتدور قصة الحب بطريقة كوميدية.

وتظهر خلال أحداث الحلقة، الفنانة إنعام سالوسة فى دور أم الفنان أحمد أمين.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وإخراج علاء إسماعيل، ويعرض على قناة دى أم سي.

مسلسل الصفارة تدور أحداثه حول فؤاد مرشد سياحي يعيش ظروفا مادية صعبة فيقرر سرقة قطعة أثرية من أحد سكان واحة سيوة، وهي صفارة الملك توت التي تمكنه من إعادة الزمن 3 دقائق للماضي ليغير ما يشاء ثم يعود للزمن الحالي، ليدخل في رحلة تغيير الماضي لتحقيق كل أحلامه.

ويظهر الفنان أحمد أمين خلال أحداث مسلسله الجديد "الصفارة" بأكثر من لوك وشكل حسب الإطار الكوميدي الذي تدور حوله الأحداث، حيث ظهر "أمين" مرة بوزن زائد، ومرة بلطجى وباستايلات شعر مختلفة.

ومن أولى القنوات المقرر عرض مسلسل “الصفارة” عليها هي قناة dmc، والتى ستقوم باذاعة العمل فى الساعة 7.45، كما يطرح العمل على منصة Watch it.

مسلسل "الصفارة" مكون من 15 حلقة، من إخراج علاء إسماعيل، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والكوميديا.