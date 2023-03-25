تعرف على مواعيد المترو في رمضان 2023 بالخطوط الثلاثة بعد التعديلات

تعرف على مواعيد المترو في رمضان 2023 بالخطوط الثلاثة خلال شهر رمضان بعد التعديلات

قامت وزارة النقل ممثلة فى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق بتعديل مواعيد عمل المترو فى رمضان لتتناسب مع مواعيد شهر رمضان الكريم ولتوفير الراحة لجمهور الركاب.

مواعيد عمل المترو في رمضان 2023



وتسلط الدستور الضوء على مواعيد عمل المترو في رمضان 2023 والتي تتمثل في الآتي:

مواعيد عمل المترو في رمضان 2023 و عيد الفطر المبارك

قيام أول قطار من جميع المحطات الإنتهائية الخامسة و ربع صباحا .

أخر قطار بالخط الأول من حلوان و من المرج الجديدة ١٢ و ربع صباحا



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أخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة و من المنيب ١٢ و نصف صباحا

أخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور ١٢ و سبع دقايق صباحا .

أخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات ١٢ و ٣٨ دقيقة صباحا .

يتم مقابلة أخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الواحده صباحا .

باقي مواعيد عمل المترو في رمضان 2023

مواعيد عمل المترو في رمضان 2023، محطة جمال عبدالناصر هى المحطة التبادلية للخط الأول مع الخط الثالث ويتم مقابلة أخر قطار ١٢ ونصف صباحا .

محطة العتبة هى المحطة التبادلية للخط الثاني مع الثالث ويتم مقابلة أخر قطار ١٢ و نصف صباحا.

وكان قد شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة النقل في العاصمة الإدارية الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة تالجو الإسبانية، لإنشاء مصنع تالجو مصر لتصنيع عربات ركاب سكك حديدية داخل مصر.

وقع البروتوكول المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمهندس محمد خضرة، المدير الإقليمي لشركة تالجو الإسبانية لصناعة القطارات.

صرح وزير النقل بأن هذا التوقيع يعتبر خطوة مهمة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين الصناعات الثقيلة في مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة وفق أحدث الأساليب وبما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة وكذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة المشروعات ومنها مشروعات النقل؛ حيث يجسد هذا التوقيع التعاون بين الدولة ممثلة في هيئة السكك الحديدية والقطاع الخاص الدولي ممثلا في شركة تالجو العالمية.