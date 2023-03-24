تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل، من قبل المواطنين في مختلف المحافظات عن مواعيد غلق المحلات في رمضان 2023، والذي يأتي تيسيرًا علي المواطنين وأصحاب المحلات بمد مواعيد العمل المحلات والمطاعم والمقاهي، والبازارات والمولات التجارية.

مواعيد غلق المحلات في رمضان 2023

وكان قد بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن مواعيد فتح وغلق المحلات، منذ يوم الأربعاء الماضي، بمد مواعيد العمل المحلات والمطاعم والمقاهي، خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر حتي الساعة 2 صباحاً.

وأوضحت الحكومة، استمرار خدمة «التيك أواي» وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، والتزام مختلف محلات الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يومياً بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

المحلات غير الخاضعة لقرار المواعيد المشار إليها

محال البقالة.

السوبر ماركت.

المخابز.

محلات بيع الفاكهة والخضروات.

محلات بيع الدواجن.

أسواق الجملة.

الصيدليات.

عقوبات مخالفة مواعيد غلق المحلات في رمضان 2023:

- تبدأ العقوبات بإنذار كتابي ومتابعته 15 يومًا.

- عند تكرار المخالفة يتم غلق المحل لمدة شهر، ولا يجوز الفتح مرة أخرى إلا بتصريح كتابي من المركز التكنولوجي في دائرته.

- في حال مخالفة مواعيد غلق المحال مرة أخرى يتم إلغاء الترخيص.

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أما فيما يخص مواعيد عمل القطاع الخاص في شهر رمضان، فدائمًا القطاع يقوم بتقليل ساعة فقط ليصبح ساعات العمل 7 ساعات بدلًا من 8 وذلك وفقا لظروف العمل وذلك بسبب عدم وجود أي مادة في القانون تحدد عدد ساعات العمل في المنشآت الخاصة خلال شهر رمضان.