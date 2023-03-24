السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الكركدية والتمر والدوم»..الأبرز بموائد رمضان في أسوان

العطارة
العطارة

مع حلول شهر رمضان المبارك  تشتهر أسوان بمشروبات  أساسية ومفضلة لدى الأهالي بشكل كبير، ونجدها على كل مائدة افطار بالمنازل وموائد الرحمن أيضًا، بجانب توزيعها على المارة بالأسواق والشوارع المختلفة تزامنًا مع وقت إطلاق المدفع واذان صلاة المغرب وهي "الكركدية، والتمر الهندي، والدوم"، حيث أنها مشروبات تحتوي على العديد من الفؤائد الصحية، وتعد مميزة في المذاق بالنسبة للاسوانيين والزئراين سواء مصريين أو أجانب.

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ولم تكن هذه المشروبات الأسوانية مفضلة لدى أهالي أسوان فقط ولكنها تنتشر خارج المحافظة أيضًا حيث يحرص على شرؤها العديد من الأهالي بالمحافظات المختلفة والسائحين والمترددين على زيارة الأسواق الأسوانية المختلفة.

ومن ناحيته قال محمد سعيد، أحد أصحاب محال العطارة في أسوان، إن هناك 3 أنواع مميزة من العطارة يتم صنعها مشروبات رمضانية مميزة و تحظى بنسبة بيع للأهالى داخل المحافظة والزائرين أيضًا خلال شهر رمضان المبارك وهم “الكركدية والتمر والدوم”، وأنها تلقى إقبالاً على شرؤها أيضًا لصنعها وتوزيعها على الإفطار بموائد الرحمن وعلى المارة من الصائمين بالشوارع تزامنًا مع وقت الإفطار، موضحًا أن سبب تفضيلها لدى الأهالي نظرًا لأنها مشروبات طبيعية مذاقها مميز و تحتوي على فوائد صحية عديدة ويعد ذلك من الأسباب الأساسية التى تجعلها مفضلة لدى العديد.

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وأضاف لـ"الدستور" أن يبدء إقبال الأهالي على المشروبات الرمضانية وهم «الكركدية والتمر والدوم» مع الاستعدادات والتجهيز لشهر الكريم بجانب أنها يتم بيعها أيضًا في الشهور العادية طوال العام حتى أن هناك بعض السائحين يحرصوا على شرؤها، مشيرًا إلى أن هذه المشروبات تحقق نسبة بيع “متوسطة” حتى الوقت الحالي وتعد أعلى نسب تداول المشروبات، ومازال توافد الأهالي عليها مستمر على مدار الشهر المبارك.

وأوضح أن هناك العديد من الأهالي يتوافدوا على شراء مشروبات “الكركدية والتمر والدوم” لأنها عصائر أساسية على موائد الإفطار في الشوارع والمناطق المختلفة فى أسوان، لافتًا إلي أنه أيضًا يتم داخل المحال الخاص به إعدادها وتجهيزها بشكل يومي على مدار أيام شهر رمضان المعظم لتوزيعها على المارة من الصائمين بشارع السوق السياحي.

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أما بالنسبة لأسعار مشروبات “الكركدية والتمر والدوم”، لفت لـ"الدستور" أن جاءت الأسعار كالتالي: الكركدية سعره يتراوح مابين 140‪ لـ220 جنيهًا والأنواع مابين المتوسط وهو نوع مخلط فيه المكسور والسليم، والأخر هو زهرة الكركديه كاملة  ويعد نوع فاخر للغاية، موضحًا أن الفؤائد الصحية لمشروب الكركدية هي أنه يساهم في ضبط ضغط الدم، حيث أن اذا كان المشروب بارد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، والساخن يؤدي لانخفاض ضغط الدم.

وأشار إلى أن سعر الدوم سواء القطع أو المطحون 80 جنيهًا ومنه نوعين بلدي يتم زراعته في أسوان ونوع آخر سوداني، وهناك أهالي تفضل شراء النوع السوداني نظرًا لأن مذاقه به جزء مر قليلاً يستخدموه في إعداد عصير دوم فريش ويضاف إليه السكر واللبن، والبعض الآخر يفضل البلدي لأن مذاقه يحتوي على نسبة سكريات معتدلة، بالإضافة إلى أن له فوائد صحية عديدة أبرزها تنشيط الدورة الدموية والذاكرة و ضبط الضغط بالدم.

وتابع لـ«الدستور» أن هناك نوعين للتمر منه السوداني على شكل دائري وسعره 40 جنيهًا، والمصري البودرة سعره 15 جنيهًا، والنوعين يتوافد على شرؤهم العديد من الأهالي، إلا أن النوع المصرى يحظى بنسبة إقبال أعلى من السوداني نظرًا لأن سعره في متناول الجميع ويتم اعداده كمشروب على مائدة الإفطار ومذاقه مميز ورائع. 

أسوان كركدية دوم تمر هندي العطارة في أسوان مشروبات رمضانية مشروبات الصائمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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