السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كولر يعود إلى القاهرة.. ويقود مران الأهلى استعدادا للهلال السودانى

كولر
كولر

عاد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، بعد أن كان قد حصل على إجازة لعدة أيام عقب عودة بعثة الفريق من الكاميرون بعد الفوز على فريق القطن برباعية في دوري أبطال إفريقيا.

وعقد كولر اجتماعًا مع الطاقم المعاون له، لوضع خطة الاستعداد للارتباطات الخاصة بالمرحلة المقبلة، قبل أن يقود مران الفريق على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني في ختام منافسات دور المجموعات.

وعاد الفريق للتدريبات، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب العودة من الكاميرون، بعد الفوز على فريق القطن في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى الفقرات الفنية والخططية، بينما قاد ميشيل يانكون مران الحراس الذي شارك به الثنائي علي لطفي ومصطفى شوبير.

وغاب عن مران الفريق مجموعة اللاعبين الدوليين، حيث يتواجد بمعسكر المنتخب الوطني كل من محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي ومروان عطية ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر، إلى جانب مشاركة علي معلول وبيرسي تاو وأليو ديانج في معسكرات منتخبات بلادهم، كما تواجد الرباعي حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل في صفوف المنتخب الأولمبي.

السويسري مارسيل كولر الاهلى الهلال السوداني دورى ابطال افريقيا

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