مسلسل رسالة الإمام الحلقة 2.. الشافعي ينقذ القافلة من الأحواف ويمر بها إلى الفسطاط

في الحلقة الثانية من مسلسل "رسالة الإمام"، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي- الذي يقوم بأدائه التمثيلي الفنان خالد النبوي- أحد أشهر علماء الفقه والتفسير، وآخر سنوات حياته في ظل المتغيرات التي شهدتها مصر منذ أكثر من ألف عام، يستعد الأحواف لاعتراض قافلة ابن الوالي لكن الشافعي ينقذه.

وأثناء استراحة القافلة يذهب أبو بشر قائد القافلة إلى ابن الوالي يخبره بأن الجميع تزود بالماء وجاهزون للرحيل، ويخبره بأن الشافعي لن يأتي.

تنتقل كاميرا ليث حجو إلى ركب الأحواف الذين يسعون لاعتراض القافلة، فتعترضهم ويكشف زعيم الأحواف عن هويته لهم ويقول لهم "ألا عرفت من المارين بأرض الأحواف"، ليرد عليه قائد القافلة بأنها قافلة الأمير عبدالله بن العباس بن موسى بن والي مصر ونائبه علي.

ويتعجب زعيم الأحواف من والي مصر ويقول هذا الصبي والي مصر، فيعترضه ابن الوالي ويقول له "وأقوم مقام الوالي".

ويستخف زعيم الأحواف به ويقول له وأن رفعت سيفك فكيف تضمن ألا يجرحك، فيرد عليه "إنه سيف أمير المؤمنين".

بنبرة ساخرة يردد زعيم الأحواف: "أطال الله عمر أمير المؤمنين".

في تلك الأثناء يسحب جنود ابن الوالي سيوفهم؛ لكن زعيم الأحواف يحذرهم، ثم يظهر ركب الإمام الشافعي، فيسرع بفرسه متجها نحو القافلة، وينقذ الشافعي قافلة ابن الوالي من اعتداء الحوفيين في الوقت المناسب.

يقول الشافعي: "ما هكذا تستقبل مصر ضيوفها، أهذا ما باتت تفعله خير أمة أخرجت للناس، أهذه ضيافتك يا صهيب، أنا قرشي من عباد الله".

يأمر زعيم الأحواف أن يتراجع جنوده ويطلب منهم أن ينصتوا للإمام، فيقول الشافعي: "ولا تنازعوا فتفشلوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا فلاح في تناحرنا وتفرقنا هكذا نكون خير أمة أخرجت للناس".

تترك الأحواف موكب ابن العباس يمر احترامًا للإمام، فيقول صهيب زعيم الأحواف: "كلامك مسموع ومطاع يا إمام والله لا تسأل قافلة فيها إمام جليل مثلك عن طريقها".

والمسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".

وأعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل "رسالة الإمام" عبر 3 قنوات فضائية خلال الموسم الرمضاني المقبل وهي قناة cbc الساعة 12:15 مساءً، وعلى قناة الحياة الساعة 10:45 مساءً، وعلى قناة dmc الساعة 10 مساءً، بالتزامن مع عرضه على منصة ووتش إت.