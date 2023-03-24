«عملة نادرة» الحلقة الثانية.. نادرة تفاجئ عبد الجبار بملكيتها للأرض

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل عملة نادرة اجتماع سكينة "فريدة سيف النصر" بأولادها وزوجها عبد الجبار "جمال سليمان" حتى يتفقوا على إعادة الخمسين فدان الذي كتبها باسم ولده بلال "علي الطيب" قبل موته.

وبعد العديد من المناقشات دون أن يلفظ عبد الجبار بكلمة تطلب منه سكينة الحديث فيرد أن الأرض ستصبح ليوسف ابن بلال بعدما يصبح 21 عامًا وسيتولي هو الولاية حتي يتم هذا السن.

تذهب أنس ابنة عبد الجبار والذى تجسد دورها الفنانة "ندى موسى" مسرعة لنادرة "نيللي كريم" حتي تنصحها ألا توافق على التنازل عن الأرض مهما كلفها الأمر.

ويطلب عبد الجبار الاجتماع بنادرة مع أولاده ويبلغها أنه سوف يضع مليون جنيه باسمها في البنك مقابل التنازل عن الأرض والتي ستعود لابنها بعد أن يتم السن القانوني وهنا تفجر نادرة مفاجأة بأن بلال قد كتب الأرض باسمها قبل وفاته وأنها لن تتنازل عنها أبدًا.

قصة مسلسل "عملة نادرة"

المرأة لا تورث في الصعيد بسبب التقاليد الموروثة وليس الدين، فماذا لو تحدت امرأة مجتمعا ذكوريا بإمتياز، في نجع ما ودخلت في صراع دموي مع من هو أقوى وأشرس.. لابد أنها عملة نادرة."

وتعود نيللي كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج ماندو العدل الذي يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سويًا مسلسل "فاتن أمل حربي" العام الماضي وقبله "لأعلى سعر".

أبطال مسلسل "عملة نادرة"

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد العاطي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.