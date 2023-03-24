«الكتيبة 101» الحلقة الثانية.. ميرنا نور الدين الطبيبة التي لم تتخلى عن مصابي «كرم القواديس»

ظهرت بالحلقة الثانية من مسلسل الكتيبة 101 التي عرضت اليوم الجمعة الممثلة ميرنا نور الدين والتي جسدت دور الطبيبة التي أصرت على مساعدة ضحايا كمين كرم القواديس على الرغم من طلقات النيران حولها في كل مكان.

يُذكر أن الفنانة قد شاركت متابعيها بعرض البوست الترويجي لمسلسل “الكتيبة 101” قبل عرضه.

وكانت قد شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، في السباق الرمضاني 2022، خلال مسلسل "دايمًا عامر" مع الفنان مصطفى شعبان، لبلبة، وعدد من الفنانين الآخرين مثل عمرو عبد الجليل، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفي، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامي.

وقد بدأت أحداث الحلقة الثانية اليوم الجمعة من مسلسل الكتيبة 101، بعرض ملحمة القوات المصرية في مواجهتهم الهجوم الذي تعرضوا له في كمين كرم القواديس على يد العناصر الإرهابية.

إذ تعرض الجنود المصرية إلى هجوم دموي كبير على يد العناصر الإرهابية داخل الكمين، وهو ما أدى إلى وقوع عشرات الضحايا والمُصابين.

ونفذ الهجوم على كمين كرم القواديس أثناء انشغال الجنود بالصلاة من خلال سيارة مفخخة استهدفت بها الكمين وجميع أفراد تأمينه في الوقت الذي حاول بعض الجنود الأخرين المتواجدين في الخدمة التصدي لها، لكنها اخترقت الكمين وانفجرت.

وكانت قد جاءت عملية اختراق كمين كرم القواديس في محاولة سريعة من الإرهابيين للرد علي نجاح عملية “الكتيبة 101”، بالسيطرة علي مخزن أسلحة لهم كبير .

ويعرض مسلسل الكتيبة 101 بطولات هذه الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في كل من العريش وسيناء، وذلك باعتبارها الكتيبة التي تقع في أخطر البؤر التي شهدت تمركز للإرهاب في مصر وهي "سيناء".

ويضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.