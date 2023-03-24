مسلسل رسالة الإمام الحلقة 2.. «الشافعي»: القرآن قديم بقدم الله وليس مخلوقا

في الحلقة الثانية من مسلسل "رسالة الإمام"، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي- الذي يقوم بأدائه التمثيلي الفنان خالد النبوي- أحد أشهر علماء الفقه والتفسير، وآخر سنوات حياته في ظل المتغيرات التي شهدتها مصر منذ أكثر من ألف عام، تنتقل كاميرا المخرج "ليث حجو"، إلى بغداد داخل قصر الخلفية العباسي عام 198 هجرية، 814 ميلادية.

يدور حوار بين الشافعي والخليفة العباسي، إذ يقول الأخير: "أعلم كم يحبك أهل الحديث وأهل الرأي، والمعتزلة تطمح فى أن تراك صديقًا وأنا آراك قريبا فى النسب"، فيرد عليه الشافعي: "علمى ونسبى هو ما يشرفنى فى الدنيا".

خلال الحوار يطلب الخليفة من الشافعي أن يكون من كبار قضاته، وسيقبل الكل الفتوى منه، قائلا: "لعلك تحسم لنا سخط القول بخلق القرآن بالحجة من عدمه وتنتهى المسألة"، لكن الشافعي يعتذر عن منصب قاضى القضاة لكن الخليفة لا يترك له حرية القبول أو الرفض فى أن يكون قاضى القضاة.

وفي مسألة خلق القرآن، يحسم الشافعي الجدل فيه ويقول: "أما عن القول بخلق القرآن فرأيي معروف ومعلن فالقرآن قديم بقدم الله سبحانه وتعالى وليس مخلوفا كما يدعى هؤلاء أو أولئك".

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".

وأعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل "رسالة الإمام" عبر 3 قنوات فضائية خلال الموسم الرمضاني المقبل وهي قناة cbc الساعة 12:15 مساءً، وعلى قناة الحياة الساعة 10:45 مساءً، وعلى قناة dmc الساعة 10 مساءً، بالتزامن مع عرضه على منصة ووتش إت الإلكترونية.