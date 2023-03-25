سعر الدولار فى مصر اليوم السبت 25-3-2023.. تحديث يومى

مع قرب موعد الحج حرص الحجاج والمسافرون لتأدية العمرة على معرفة سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي السبت 25-3-2023 عبر جوجل، حيث حدث استقرار ملحوظ سجلته أسعار الدولار اليوم بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وذلك يكون بالتزامن مع قرار البنك الفيدرالي الأمريكي، ويكون برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

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سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي السبت 25-3-2023

وفي السطور التالية، تنشر "الدستور" سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 25 مارس، طبقًا للمواقع الرسمية الإلكترونية في البنوك المختلفة.

وحافظ سعر صرف الدولار اليوم السبت 25-3-2023، على استقراره في جميع البنوك، مع بدء التدولات الصباحية.

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في البنك المركزي

بلغ الدولار اليوم السبت 25-3-2023 في البنك المركزي 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببنك الإسكندرية اليوم السبت 25 مارس

سجل الدولار اليوم السبت 25-3-2023 في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم السبت 25 ماوس

سجل سعر الدولار اليوم السبت 25-3-2023 في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالمصرف المتحد اليوم السبت 25 مارس

سعر صرف الدولار اليوم السبت 25-3-2023 في المصرف المتحد 30.85 جنيه لعمليات الشراء، و30.95 جنيه لعمليات لبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 25 مارس بالبنك التجاري الدولي cib

سجل الدولار اليوم السبت 25-3-2023 في البنك التجاري الدولي بـ 30.85 جنيه لشراء، و30.95 جنيه لعمليات البيع.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببنك قناة السويس اليوم السبت 25 مارس

سجل الدولار اليوم السبت 25-3-2023 في بنك قناة السويس اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 25 مارس في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم السبت 25-3-2023 في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.