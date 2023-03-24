حياة كريمة| «اللي فيها ربنا مبتغرقش».. صيدلي يصرف الأدوية لغير القادرين بالآجل

دخل الإعلامي أيمن مصطفى، صيدلية يقوم صاحبها بصرف الأدوية لغير القادرين بالآجل -أي الدفع المؤجل -، وكشف صاحب الصيدلية، أن بعض الحالات يؤجلون الدفع لأكثر من سنة.

وسأل أيمن مصطفى، الصيدلي، ألا يخاف من الخسارة؟، إن تحمل كل هذه الديون فجاء رده: "اللي فيها ربنا مبتغرقش، ولو واحد محتاج ومعهوش فلوس، اقوله يمشي؟ ممكن يموت".

ومنح الإعلامي الصيدلي، ميدالية بطل من أبطال حياة كريمة، كما سدد ديون 30 عميلا.

ويواصل أيمن مصطفى، تقديم الموسم الثالث من برنامج "حياة كريمة" على شاشة "DMC"، وينقسم البرنامج لجزأين، جزأ منه سداد ديون بعض الناس لدى البائعين الذين يبيعون لهم بالآجل، وجزأ آخر يكافئ حياة كريمة، الناس البسطاء الذين يساعدون غيرهم رغم ضيق الحال.

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