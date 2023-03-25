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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الدواجن اليوم السبت 25-3-2023

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

مع بداية ثالث أيام شهر رمضان المبارك، شغل بال آلاف من المواطنين معرفة أسعار الدواجن اليوم السبت 25-3-2023 في مصر عبر جوجل، حيث انخفضت الأسعار في الأسواق المحلية، وبلغت قيمة تراجع السعر 4 جنيهات بسعر الكيلو الواحد، لكي تتراوح ما بين مبلغ 65 جنيهًا و66 جنيهًا للكيلو الواحد فى المزرعة، بينما سيتراوح سعر كيلو  البانيه ما بين مبلغ 160 جنيهًا و170 جنيهًا طبق المنطقة.

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أسعار الدواجن اليوم السبت 25-3-2023 في مصر

ويستعرض "الدستور" في هذا التقرير أسعار الدواجن اليوم السبت 25-3-2023 في مصر.

وسجل سعر الدواجن البيضاء اليوم السبت نحو 70 جنيهًا، وسيتم طرحها للمستهلك بمبلغ يبدأ من 72 جنيهًا، طبقًا للمنطقة، فيما سبلغ سعر كيلو الوراك قيمة 75 جنيهًا بالمزرعة.

أسعار الدواجن اليوم

ووصل سعر كيلو الفراخ الساسو قيمة 105 جنيهات بتراجع 10 جنيهات في المزرعة، ويتم طرحها للمستهلك بمبلغ يبدأ من قيمة 115 جنيهًا، طبقًا للمنطقة.

كما تراجع سعر الدواجن ببورصة منير السقا إلى مبلغ 65 جنيهًا للدواجن البيضاء، وسجلت اليوم الدواجن الساسو تراجعًا أيضًا في البورصة لتصل إلى مبلغ 100 جنيه.

وسجل سعر كيلو الفراخ الأمهات اليوم قيمة 65 جنيهًا للكيلو الواحد في المزرعة، ويباع بسعر يبدأ من مبلغ 70 جنيهًا للمستهلك طبقًا للمنطقة.

فيما بلغ سعر كيلو البانية اليوم السبت 165 جنيهًا للكيلو الواحد في الجملة، وسيباع بسعر يبدأ من مبلغ 175 جنيهًا للمستهلك طبقًا للمنطقة.

أسعار الكتاكيت اليوم السبت

استقر سعر الكتكوت الأبيض اليوم بقيمة 11 جنيهًا في المزرعة، وسيتم بيعه للمستهلك بسعر سيبدأ من مبلغ 12 جنيهًا، طبقًا للمنطقة.

كما استقر اليوم السبت سعر الكتكوت الساسو عند مبلغ 10 جنيهات في المزرعة، وسيتم بيعه للمستهلك بسعر سيبدأ من 12 جنيهًا، وذلك حسب المنطقة.

أسعار البيض اليوم السبت

وطبقًا لبورصة الدواجن، سجل اليوم سعر البيض الأحمر بمصر ما بين مبلغ 98 جنيهًا و99 جنيهًا، ووصل سعر البيض الأبيض بمصر ما بين مبلغ 95 جنيهًا وقيمة 96 جنيهًا، وسجل اليوم سعر البيض البلدي بمصر ما بين 102 جنيه و104 جنيهات.

وتراوح سعر كرتونة البيض في اليوم السبت للجملة ما بين مبلغ 95 جنيهًا للطبق الأبيض الواحد، وقيمة 100 جنيه للطبق الأحمر، وسيتم طرحها للمستهلك بمبلغ يبدأ من قيمة 110 جنيهات.

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إنتاج مصر من الدواجن اليوم

وطبقًا لتصريحات عبدالعزيز السيد، بصفته رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية، فإن نصيب الفرد من كافة اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنويًا، ويسجل حجم الاستهلاك المحلى بالدواجن البيضاء قيمة 150 ألف طن شهريًا، حيث سيبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن حوالي 4 ملايين دجاجة يوميًا، بينما سيصل إنتاج مصر من البيض لحوالي 13 مليار بيضة سنويًا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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