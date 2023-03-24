تنافس صواريخ الأطفال.. برق ورعد فى القاهرة والجيزة

شهدت، مساء اليوم الجمعة، شوارع محافظتي القاهرة والجيزة، حالة من الطقس المتغير، وتحديداً عقب أذان المغرب وقيام الصائمين بالإفطار، حيث فوجئوا بأصوات البرق والرعد في السماء مع هطول أمطار قليلة، وهو الطقس الذي حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية علي مدار اليومين الماضيين، وتعتبر هذه التغيرات المناخية مع نهاية فصل الشتاء رسمياً، وبداية فصل الربيع، وهي التغيرات المعتادة كل عام في هذا التوقيت حسب تحليلات هيئة الأرصاد الجوية.

وهناك بعض الأدعية التي يجب قراءتها مع حدوث برق ورعد، وهي حيث جاء أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: “الرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب بيده أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب والصوت الذي يسمع منه زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمره"، وعن ابن عباس رضى الله عنه "الرعد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله".

وعن أدعية الرعد عن عبدالله بن الزبير- رضي الله عنه - موقوفاً عليه أنه كان إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث، وقال: "سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا الوعيد شديد لأهل الأرض"، رواه البخاري.

وجاء عن عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى المَطَرَ قَالَ: "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا"، رواه البخاري. والمقصود بالصيب هو ما سال من المطر. قال الله تعالى: "أو كصيبٍ من السماء".

وقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من سقوط أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى غزيرة ورعدية في بعض الأحيان على مناطق متفرقة من أنحاء البلاد، ومنها مطروح، القاهرة، السلوم، وسيدي براني، ويصاحب ذلك انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل على أغلب المدن المصرية، وسيطرة حالة من الطقس البارد تزامنًا مع موجة التقلبات الجوية.