السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرى: زيادة المخصصات المالية للبحث العلمى فى مجال المياه يقدم حلول عملية للتحديات الحالية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، فى جلسة "تقييم المياه على أسس علمية"، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في نيويورك.

 

وضع حلول للتحديات المائية واستخدام العلم
 

من جهته أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، على أهمية البحث العلمى والابتكار والاعتماد على الأدلة العلمية لوضع حلول للتحديات المائية واستخدام العلم فى إدارة المياه بنجاح، فعلى مدى العقود الماضية أدى الاستثمار في البحث العلمى لتحقيق ابتكارات رائدة، ولذلك يجب أن نواصل الاستثمار في البحث العلمي.

كذلك ألقي الدكتور هانى سويلم، الضوء على مجهودات مصر في النهوض بالبحث العلمى والابتكار، مشيرا إلى الدور المركز القومي لبحوث المياه والذى تأسس في عام ١٩٧٥ ككيان بحثي داخل الوزارة، ويعمل تحت مظلته ١٢ معهد بحثي، حيث يسهم المركز من خلال استراتيجية بحثية شاملة في خدمة المشاريع الجارية وخطة التنمية.

 

زيادة المخصصات المالية الوطنية الموجهة للبحث العلمي

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وأكد وزير الموارد المائية والري، أن زيادة المخصصات المالية الوطنية الموجهة للبحث العلمي وإشراك العلماء والباحثين بشكل أوثق في مجال المياه سيساعد على تقديم حلول عملية لتحديات المياه.

 

يأتى ذلك فيما تتواصل فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه" في نيويورك بالتزامن مع الإحتفال بيوم المياه العالمي.

 

كما تستعرض دول العالم خلال المؤتمر، التقدم المحرز في تنفيذ أهداف "عقد العمل من أجل المياه" وتحديد العقبات التي تواجه تحقيقها، ووضع الطرق المبتكرة لدعم تنفيذها وتسريع التقدم في هذا المجال.

 

كذلك، تسعى مصر لحشد جهود المجتمع الدولى لدعم قضايا المياه ، خاصة أن تحديات المياه العالمية في الوقت الحالي تؤثر سلباً على العديد من الدول حول العالم وخاصة الدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية مما يستدعي المزيد من التعاون الدولي في هذا المجال.

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