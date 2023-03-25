النائب عاطف كعربان: مركز مصر الثقافى الإسلامى أكبر منارة دينية بالوطن العربى

أكد النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب،ان ، مركز مصر الثقافي الإسلامي، الذي افتتاحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعد أحد الإنجازات المهمة في العاصمة الإدارية الجديدة، ومنارة العلم وصحيح الدين الاسلامي فى مصر وإفريقيا.

وقال النائب عاطف عثمان كعربان، عضو مجلس النواب، فى تصريحات صحفية، إن مركز مصر الثقافي الإسلامي سيكون أكبر منارة ثقافية فكرية ودينية فى الوطن العربى والعالم أجمع، مشيرًا إلى أنه تم التجهيز للمسجد بأحدث الإمكانيات العالمية ليكون مركزا بمستوى عالمي يستهدف الارتقاء بالنمو الفكري والثقافي والديني والإجتماعي، ويكون منارة الوعي والفكر الصحيح القائم على مبادىء الدين الإسلامي السمحة، التي دائما ما تدعو إلى الخير والعمل وحب الآخر والسلام.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المركز الثقافي الإسلامي يشمل على مساحة مسجد مصر، 19100 متر مربع ويتكون من صحن الصلاة بمساحة 9600 متر مربع ويسع 12000 مصلى يعلوه قبة إسلامية رئيسية بقطر داخلي 29.5 متر، و6 قاعات تبلغ مساحة القاعة الواحدة 350 م2 و تعلو كل منها قبة إسلامية، لافتا إلى أن تلك المساحة الشاسعة جعلت للمسجد والمركز الملحق به مكانة خاصة وأصبح قبلة النمو الفكري والديني.

كما أكد النائب عاطف عثمان، أن المركز الثقافي الإسلامي يعزز من مكانة مصر على مصاف السياحة الدينية والثقافية، لاسيما وأنه تم بناؤه على مساحة 19100 متر مربع ويعد ثاني أكبر مسجد في العالم الملحق به المركز الثقافي الإسلامى، ودار القرآن الكريم، ويستهدف إنشاء مركز لتدريب المؤذنين على مقامات الأذان الشريف.



وفي ذات السياق أكد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقود مشروعًا حضاريًا وتنويريًا كبيرًا، فالجمهورية الجديدة للإنسان أولًا، مشيرًا إلى أن افتتاح مركز مصر الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة يعكس اهتمام القيادة السياسية بالأماكن الثقافية والدينية في مصر، وتوفير كل ما تحتاجه استجابة لمكانة مصر الدينية والروحية وتراثها الخالد في العالمين العربي والإسلامي.