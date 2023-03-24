لورديانا تتصدر الترند بعد زواجها من «الكبير».. والجمهور: «فرحنالك أوى»

تصدرت الراقصة لورديانا محركات البحث الإلكتروني ومواقع السوشيال ميديا بعد ظهورها في الحلقة من الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع في أول أيام شهر رمضان المبارك.

وظهرت لورديانا بشخصيتها الحقيقية وهى تتزوج من الكبير الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي، وتكون هى الزوجة الثانية له في ذكرى زواجه من الأولى وهى مربوحة التي تجسد شخصيتها الفنانة رحمة أحمد، ليستيقظ ويجد نفسه في حلم.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع لقطة ظهور الراقصة لورديانا، فكتبت سهر الشهاوي: «المسلسل الوحيد اللي كنا بنتفرج عليه وبنتابعه ساعة الفطار إحنا وأولادنا».



وعلقت سهر مكاوي من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: "كنت فرحنالك أوي يا كبير"، ليرد عماد بركات، من رواد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً: "خلصانة يا كبير حققت أمنيتك".



أحداث «الكبير أوى 7»

تدور حداث حلقات الموسم السابع من مسلسل "الكبير أوي" بعد مرور سنة من زواج "الكبير" من "مربوحة"، وهو الزواج الذي أصبح فاترًا ويتعرض للكثير من المشكلات من الطرفين، وتزداد شكوك "مربوحة" في "الكبير"، معتقدة أنه يخونها مع أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن "الكبير أوي 7" بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي