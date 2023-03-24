الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل «ضرب نار» والقنوات الناقلة

ضرب نار
ضرب نار

الحلقة الثانية من مسلسل ضرب نار تتصدر محركات البحث حيث يتساءل عدد كبير من جمهور الثنائي المحبوب الفنانة ياسمين عبدالعزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي عن مواعيد عرض مسلسل ضرب نار وكذلك القنوات الناقلة للحلقات.

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قنوات عرض مسلسل ضرب نار للعوضى وياسمين فى رمضان 2023

القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، على قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل ضرب نار 

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ضرب نار حصريًا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا.

تفاصيل الحلقة الثانية لمسلسل ضرب نار للعوضي وياسمين ومواعيد العرض

عقب الحلقة الأولى.. الكومندا أحمد العوضى يتصدر الترند بـ«ضرب نار»

الحلقة الأولى من «ضرب نار».. «جابر الكومندا» يفر من الصعيد هربًا من الثأر

أبطال مسلسل ضرب نار 

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

ومن بين أحداث مسلسل ضرب نار تقوم “مهرة” بتأجير مسكن لـ"جابر" مقابل مبلغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفان على بعضهما البعض ويحدث تقاربًا ويتم تتويج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويقوم بدوره ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.

 ملخص الحلقة الأولى من مسلسل ضرب نار

 يذكر أن الحلقة الأولى من مسلسل ضرب نار قد تصدر التريند عبر محركات البحث وبدأت ياسمين عبد العزيز بشخصية مهرة أبو الليل التي تعمل في أحد المصانع لتلبية احتياجات أسرتها، ولكنها تتعرض لمحاولة تحرش من مدير المصنع، وهنا تقرر “مهرة” أن تفضحه أمام الجميع، وبعد ذلك يهددها بأنها ستترك المصنع، ولكن يتدخل “زيدان” ماجد المصري، أكبر رجل أعمال بالمنطقة، ويقرر عودة مهرة لمحل عملها، كما يتوعد للعترة مدير المصنع.

وظهر أحمد العوضي الذي يجسد شخصية جابر الكوماندا، أمام صورة والده في المسلسل الشيخ ياسين التهامي، ويهرب من جريمة قتل ارتكبها أحد أفراد أسرته، وينجو من محاولة قتله بالنيران، ويتدخل رجال الشرطة في محاولة منهم لإنقاذه ويتم اتخاذ كافة المتواجدين في تلك المشاجرة إلى النيابة، ولكن ضياء عبد الخالق ينكر وينفي تهمة قتل والده عن الكوماندا، ويحاول تبرأته من أجل أن يأخذ الثأر منه بنفسه، ويهرب بناءً على طلب من أمه.

يذهب “الكوماندا" إلى القاهرة وفي رحلة بحثه عن محل سكن، يجد شقيق ياسمين عبد العزيز في مشاجرة، فيتدخل لإنقاذه ويصاب بجرح في رأسه، وعندما يذهب مع شقيق ياسمين يجد مهرة فيقع في حبها من النظرة الأولى.

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