موعد آذان المغرب فى اليوم الأول من رمضان 2023

يهتم المسلمون بمتابعة موعد آذان المغرب حيث وقت تناولهم طعام الإفطار بعد صيام يبدأ من آذان الفجر ويمتد لأكثر من 15 ساعة تزداد بمعدل شبه يومي حتى آخر أيام رمضان، وتعرض الدستور لقرائها موعد آذان المغرب في اليوم الأول من رمضان وباقي أيام رمضان

موعد آذان المغرب أول يوم رمضان

حسب إمساكية شهر رمضان لمحافظة القاهرة يكون آذان المغرب في أول يوم رمضان الموافق اليوم الخميس 23 مارس، 2023 الساعة 06:08 مساءً، حيث يبد أالمسلمون في تناول طعام الافطار مع اذان المغرب بعد ساعات صيام تمتد لاكثر من 15 ساعة .

موعد آذان المغرب في رمضان

الجمعة 2 رمضان الموافق 24 مارس، 2023 06:09 pm

السبت 3 رمضان الموافق 25 مارس، 2023 06:09 pm

الأحد 4 رمضان الموافق 26 مارس، 2023 06:10 pm

الأثنين 5 رمضان الموافق 27 مارس، 2023 06:10 pm

الثلاثاء 6 رمضان الموافق 28 مارس، 2023 06:11 pm

الأربعاء 7 رمضان الموافق 29 مارس، 2023 06:12 pm

الخميس 8 رمضان الموافق 30 مارس، 2023 06:12 pm

الجمعة 9 رمضان الموافق 31 مارس، 2023 06:13 pm

السبت 10 رمضان الموافق 01 أبريل، 2023 06:14 pm

الأحد 11 رمضان الموافق02 أبريل، 2023 06:14 pm

الإثنين 12 رمضان الموافق 03 أبريل، 2023 06:15 pm

الثلاثاء 13 رمضان الموافق 04 أبريل، 2023 06:15 pm

الأربعاء 14 رمضان الموافق 05 أبريل، 2023 06:16 pm

الخميس 15 رمضان الموافق 06 أبريل، 2023 06:17 pm

الجمعة 16 رمضان الموافق 07 أبريل، 2023 06:17 pm

السبت 17 رمضان الموافق 08 أبريل، 2023 06:18 pm

الأحد 18 رمضان الموافق 09 أبريل، 2023 06:19 pm

الأثنين 19 رمضان الموافق 10 أبريل، 2023 06:19 pm

الثلاثاء 20 رمضان الموافق 11 أبريل، 2023 06:20 pm

الأربعاء 21 رمضان الموافق 12 أبريل، 2023 06:20 pm

الخميس 22 رمضان الموافق 13 أبريل، 2023 06:20 pm

الجمعة 23 رمضان الموافق 14 أبريل، 2023 06:21 pm

السبت 24 رمضان الموافق 15 أبريل، 2023 06:21 pm

الأحد 25 رمضان الموافق 16 أبريل، 2023 06:22 pm

الأثنين 26 رمضان الموافق 17 أبريل، 2023 06:23 pm

الثلاثاء 27 رمضان الموافق 18 أبريل، 2023 06:23 pm .

الأربعاء 28 رمضان الموافق 19 أبريل، 2023 06:24 pm .

الخميس 29 رمضان الموافق 20 أبريل، 2023 06:25 pm .

الجمعة 30 رمضان الموافق 21 أبريل، 2023 06:26 pm .