الخميس 23 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

موعد آذان المغرب فى اليوم الأول من رمضان 2023

موعد آذان المغرب
موعد آذان المغرب

يهتم المسلمون بمتابعة موعد آذان المغرب حيث وقت تناولهم طعام الإفطار بعد صيام يبدأ من آذان الفجر ويمتد لأكثر من 15 ساعة تزداد بمعدل شبه يومي حتى آخر أيام رمضان، وتعرض الدستور لقرائها موعد آذان المغرب في اليوم الأول من رمضان وباقي أيام رمضان 

 

موعد آذان المغرب أول يوم رمضان 

حسب إمساكية شهر رمضان لمحافظة القاهرة يكون آذان المغرب في أول يوم رمضان الموافق اليوم الخميس 23 مارس، 2023 الساعة 06:08 مساءً، حيث يبد أالمسلمون في تناول طعام الافطار مع اذان المغرب بعد ساعات صيام تمتد لاكثر من 15 ساعة .

رمضان 2023.. مدة صلاة التراويح وعدد الركعات

موعد صلاه التراويح 2023 في أول أيام شهر رمضان 2023

موعد آذان المغرب في رمضان 

الجمعة    2 رمضان  الموافق 24 مارس، 2023  06:09 pm       

السبت     3 رمضان  الموافق 25 مارس، 2023  06:09 pm       

الأحد      4 رمضان  الموافق 26 مارس، 2023  06:10 pm       

الأثنين    5 رمضان  الموافق 27 مارس، 2023  06:10 pm   

 

الثلاثاء    6 رمضان  الموافق 28 مارس، 2023  06:11 pm       

الأربعاء   7 رمضان  الموافق 29 مارس، 2023  06:12 pm       

الخميس   8 رمضان  الموافق 30 مارس، 2023  06:12 pm       

الجمعة    9 رمضان  الموافق 31 مارس، 2023  06:13 pm       

السبت     10 رمضان  الموافق 01 أبريل، 2023  06:14 pm               

الأحد      11 رمضان  الموافق02 أبريل، 2023 06:14 pm       

الإثنين    12 رمضان  الموافق 03 أبريل، 2023            06:15 pm       

 الثلاثاء   13 رمضان الموافق 04 أبريل، 2023            06:15 pm       

الأربعاء   14 رمضان  الموافق 05 أبريل، 2023            06:16 pm  

الخميس   15 رمضان  الموافق 06 أبريل، 2023            06:17 pm       

 

الجمعة    16 رمضان  الموافق 07 أبريل، 2023            06:17 pm       

السبت     17 رمضان  الموافق 08 أبريل، 2023            06:18 pm       

الأحد      18 رمضان  الموافق 09 أبريل، 2023            06:19 pm       

الأثنين    19 رمضان  الموافق 10 أبريل، 2023            06:19 pm       

الثلاثاء    20 رمضان  الموافق 11 أبريل، 2023            06:20 pm       

 

 الأربعاء  21 رمضان الموافق 12 أبريل، 2023            06:20 pm       

الخميس   22 رمضان  الموافق 13 أبريل، 2023            06:20 pm       

الجمعة    23 رمضان  الموافق 14 أبريل، 2023            06:21 pm       

السبت     24 رمضان  الموافق 15 أبريل، 2023            06:21 pm       

الأحد      25 رمضان  الموافق 16 أبريل، 2023            06:22 pm       

 

الأثنين    26 رمضان  الموافق 17 أبريل، 2023            06:23 pm       

الثلاثاء    27 رمضان  الموافق 18 أبريل، 2023            06:23 pm  .

الأربعاء   28 رمضان  الموافق 19 أبريل، 2023            06:24 pm  .

الخميس   29 رمضان  الموافق 20 أبريل، 2023            06:25 pm  .

الجمعة    30 رمضان  الموافق 21 أبريل، 2023            06:26 pm . 

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ننشر إمساكية شهر رمضان 2023 وموعد صلاة التراويح

اذان المغرب اول يوم رمضان اذان الفجر امساكية شهر رمضان طعام الإفطار ساعات صيام

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