الجمعة 24 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح مسجد أهل بدر فى مدينة زويل بالسويس

افتتاح مسجد أهل بدر
افتتاح مسجد أهل بدر في السويس

افتتح السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس العميد إيهاب سراج الدين، ووكيل وزارة الأوقاف بمحافظة السويس الشيخ ماجد راضي، اليوم، مسجد أهل بدر بمدينة أحمد زويل، بتكليف اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

رافق «سراج وراضي» خلال الافتتاح وصلاة الجمعة اللواء عارف البركاوي رئيس حي عتاقة، واللواء عمرو البغدادي رئيس حي فيصل، والقيادات التنفيذية ومديرو المديريات ومديرية الأوقاف.

  
وألقى الشيخ ماجد راضي خطبة الجمعة بعنوان الصيام ومكارم الأخلاق، وقدم خلالها التهنئة لشعب السويس بافتتاح المسجد في هذا الشهر الكريم ومطالبا المواطنين بالاستفادة من هذا الشهر بالعمل والصيام والعبادة.

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رمضان افتتاح مسجد أهل بدر السويس مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

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