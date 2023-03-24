افتتاح مسجد أهل بدر فى مدينة زويل بالسويس

افتتح السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس العميد إيهاب سراج الدين، ووكيل وزارة الأوقاف بمحافظة السويس الشيخ ماجد راضي، اليوم، مسجد أهل بدر بمدينة أحمد زويل، بتكليف اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

رافق «سراج وراضي» خلال الافتتاح وصلاة الجمعة اللواء عارف البركاوي رئيس حي عتاقة، واللواء عمرو البغدادي رئيس حي فيصل، والقيادات التنفيذية ومديرو المديريات ومديرية الأوقاف.



وألقى الشيخ ماجد راضي خطبة الجمعة بعنوان الصيام ومكارم الأخلاق، وقدم خلالها التهنئة لشعب السويس بافتتاح المسجد في هذا الشهر الكريم ومطالبا المواطنين بالاستفادة من هذا الشهر بالعمل والصيام والعبادة.

IMG-20230324-WA0013

IMG-20230324-WA0008

IMG-20230324-WA0007

IMG-20230324-WA0009

IMG-20230324-WA0011

IMG-20230324-WA0010

IMG-20230324-WA0012

IMG-20230324-WA0005

IMG-20230324-WA0006

IMG-20230324-WA0004