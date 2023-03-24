لتجديد العلاقات مع الحلفاء.. رئيس البرازيل إلى الصين الأسبوع المقبل

يلتقي الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، نظيره الصيني شي جين بينج، الأسبوع المقبل في بكين آملًَا في تعزيز التجارة ومناقشة الوساطة الدولية لتسوية النزاع في أوكرانيا واستعادة دور بلاده في الجيوسياسة العالمية، كما يحاول "لولا" تجديد العلاقات مع الحلفاء.

وفي ثلاثة أشهر من توليه منصبه، زار لولا الأرجنتين والولايات المتحدة، فيما تعد الرحلة التي تستغرق ستة أيام إلى الصين، أكبر شريك تجاري للبرازيل، مفتاحًا لطموحاته.

وأوضح «إيفاندرو مينيزيس دي كارفالو» الخبير في الشئون الصينية في مؤسسة جيتوليو فارغاس لوكالة فرانس برس، أن "زيارة لولا هي إشارة واضحة جدًا على رغبته في حوار ثنائي رفيع المستوى وتعميق هذه العلاقة".

ويقول محلّلون إن آمال الصين كبيرة أيضا، فيما يرى المسئولون في بكين أن البرازيل هي ركيزة أساسية في خططهم الاستراتيجية والاقتصادية.

وستكون أوكرانيا موضوعًا رئيسيًا على جدول أعمال الزيارة التي تبدأ رسميًا الثلاثاء، في حين يأمل لولا في الترويج لاقتراحه بالتوسط في محادثات لإنهاء الحرب.

وكان الرئيس الصيني أجرى محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث قدم نفسه أيضًا كوسيط يسعى إلى السلام، إلا أنه لم يحقق أي اختراق واضح.