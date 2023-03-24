الكشف الطبي بالمجان على 1125 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

كشفت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، عن نتائج القافلة التي استمرت على مدار يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، بمنطقة الستين بمدينة دمياط الجديدة، وذلك ضمن خطة شهر مارس لعام2023.

ويأتى ذلك ضمن سلسلة القوافل التى يتم تنفيذها تباعًا بمناطق مختلفة من المحافظة، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تتضمن كافة التخصصات الطبية و معمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وأيضاً وحدتين للأشعة.

من جانبه، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أن تلك القافلة ، تردد عليها 1125 مواطنا، تم توقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان، وتحويل 17 حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وأيضاً اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ 5 حالات ، هذا إلى جانب إجراء 490 تحليل معملي، و فحص 31 حالة بالأشعة، و20 حالة أخرى بالسونار.

وفي سياق آخر، واصلت مديرية الصحة بدمياط ، جهودها في الرقابة علي الأغذية بالمنشآت الغذائية عالية الخطورة في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بإحكام الرقابة علي المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين.

و واصل فريق مراقبة الأغذية التابع للإدارة العامة للشئون الوقائية جهوده في تنفيذ حملات مرور مفاجئة على 341 منشأة، تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك بجميع مراكز محافظة دمياط خلال شهر مارس 2023 تحت اشراف الدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية .

وأسفرت حملات الرقابة بقيادة السعيد الفداوي مراقب عام الأغذية وفريق مراقبة الأغذية، بالمديرية والإدارات الصحية عن إعدام 1422.5 كيلو أغذية متنوعة منتجات ألبان ،مصنعات لحوم، أغذية مجهزة، حلويات ومشتقاته واعدام 234 لتر خل وعصائر و زيت طعام سبق استعماله، كما تم ضبط 7.500 طن جبنة أبيض وقشطة وشاي وجبن أبيض وجبنة رومي ومخلل جزر وشطة وليمون، وضبط 430 لتر نكتار كوكتيل.