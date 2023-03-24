الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«القاهرة الإخبارية»: موجة عاشرة من الاحتجاجات بفرنسا ضد قانون التقاعد 28 مارس

الاحتجاجات
الاحتجاجات

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، لقطات ترصد الدعوة لموجة عاشرة من الاحتجاجات في فرنسا ضد قانون التقاعد في الـ 28 من مارس.

ودعت النقابات العمالية بفرنسا، إلى يوم عاشر من التعبئة ضد قانون التقاعد للضغط على الحكومة، من أجل التخلي عن تعديل النظام.

- مشاركة أكثر من مليون شخص في التظاهرات ضد قانون التقاعد

وحددت النقابات العمالية، يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس الجاري لمواصلة الاحتجاجات، وكانت وزارة الداخلية قد تحدثت عن مشاركة أكثر من مليون شخص بينهم 119 ألف شاركوا بالعاصمة باريس، ليعبروا عن رفضهم لرفع السن القانونية للتقاعد من 62 إلى 64 عامًا بحلول عام 2030.

القاهرة الإخبارية موجة عاشرة الاحتجاجات بفرنسا الاحتجاجات بفرنسا ضد قانون التقاعد قانون التقاعد 28 مارس

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