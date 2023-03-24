الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير دولى: مصر تتصدر الدول الإفريقية فى إنتاج الوقود الأخضر منخفض الكربون

الهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر

قالت شركة "ريستاد إنرجي" أكبر شركة مستقلة لأبحاث واستشارات الطاقة في النرويج، إن مصر تحتل المرتبة الأولى في الدول الإفريقية في إنتاج الوقود الأخضر منخفض الكربون وتكثف جهودها لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة، وفقا لصحيفة ذا ناشيونال الناطقة  باللغة الإنجليزية. 

وأوضحت الشركة أنه تم الإعلان عن أكثر من 52 مشروعًا للهيدروجين الأخضر في إفريقيا، حيث من المقرر أن يصل الإنتاج إلى 7.2 مليون طن بحلول نهاية عام 2035، وستنتج معظم المشاريع المخطط لها الأمونيا كمنتج نهائي للتصدير إلى أوروبا، مشيرة إلى أن إفريقيا يمكن أن تكون موردًا رئيسيًا للهيدروجين الأخضر إلى أوروبا وسط أزمة الطاقة العالمية.

- إفريقيا وأوروبا أصبحتا دينامو لإنتاج واستخدام الهيدروجين الأخضر

وقال راجيف باندي، محلل التكنولوجيا النظيفة في الشركة، "بدأ اقتصاد الهيدروجين الأخضر عالميا في التبلور ، حيث أصبحت إفريقيا وأوروبا دينامو للإنتاج والاستخدام".

وأضاف "تعتبر الاحتياطيات المعدنية التي لا مثيل لها في إفريقيا أمرًا بالغ الأهمية لإنتاج المحلل الكهربائي وإمكانات المنطقة المتجددة الرائعة جنبًا إلى جنب مع أهداف الإنتاج والاستيراد الهائلة في أوروبا لن تغير فقط تدفقات الطاقة، بل ستخلقها من جديد.

وتابع "باندي"، من المقرر أن يلعب الهيدروجين دورًا رئيسيًا في الانتقال إلى نظام طاقة صافي الصفر ويساعد على إزالة الكربون من عدة قطاعات، مثل الصناعات الثقيلة والنقل لمسافات طويلة، حيث يتم إنتاج الهيدروجين الأزرق والرمادي من الغاز الطبيعي، بينما يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة.

- 21 مشروعًا فى طور الإعداد لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر 

وقالت الشركة الاستشارية إن مصر، ثالث أكبر اقتصاد في العالم العربي، وتحتل المرتبة الأولى في الدول الإفريقية المنتجة للهيدروجين الأخضر، مع 21 مشروعًا في طور الإعداد.

في العام الماضي، وقعت شركة أبوظبي للطاقة النظيفة "مصدر" وشركة حسن علام للمرافق، اتفاقيتين أوليتين لتطوير مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر الأبيض المتوسط.

يسعى المشروع إلى الحصول على قدرة جهاز تحليل كهربائي تبلغ 4 جيجاوات بحلول عام 2030، وإنتاج يصل إلى 480 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا.

وفي نوفمبر الماضي، وقعت شركة AMEA Power ومقرها دبي اتفاقية إطارية مع مصر لتطوير مشروع هيدروجين أخضر بقدرة 1000 ميجاوات لإنتاج الأمونيا الخضراء.

استخدام الطاقة أزمة الطاقة العالمية اقتصاد الهيدروجين التكنولوجيا النظيفة التكنولوجيا الصناعات الثقيلة الطاقة العالمية

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وائل لطفي

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