الجمعة 24 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأرصاد» تحذر: تقلبات جوية وأمطار خلال ساعات

الطقس في مصر
الطقس في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، دخول البلاد في حالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الساعات المقبلة اليوم الجمعة مع ثاني أيام شهر رمضان المبارك.

وقالت الأرصاد، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، إن التقلبات الجوية تبدأ خلال ساعات الليل على أقصى غرب البلاد حيث تشهد (مطروح والسلوم) سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

وأشارت الأرصاد إلى أنه مع دخول ساعات النهار تؤثر الأمطار على الإسكندرية ثم تصل إلى الدلتا والوجه البحري، ومع دخول الليل تكون فرص الأمطار قائمة على القاهرة وشمال الصعيد تكون متوسطة الشدة ورعدية. 

أما من حيث درجة الرياح، فقد أفادت الأرصاد بأنه تنشط الرياح على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك.

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