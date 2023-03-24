الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار روسى للتحقيق بتفجير «السيل الشمالى»

مجلس الأمن
مجلس الأمن

أعلنت بعثة روسيا لدى مجلس الأمن الدولي أن المجلس سيصوت في 27 مارس على مشروع قرار روسي يطالب بالتحقيق في تفجير أنابيب "السيل الشمالي" الإرهابي.

وقالت البعثة إن "سيجري التصويت في 27 مارس"، ويبدأ اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين الساعة 22:00 بتوقيت موسكو.

وأعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في وقت سابق، عن أمله بمشاركة موسكو في تحقيق الأمم المتحدة بالهجوم الإرهابي على خطوط "السيل الشمالي"، في حال فتح هذا التحقيق.

ونشر الصحفي، سيمور هيرش، الحائز على جائزة بوليتزر في فبراير مقالًا استقصائيًا حول انفجارات خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، قال فيه إن التخريب نفذته الولايات المتحدة بمساعدة حلفاء "الناتو".

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