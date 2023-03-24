أحداث 28 يناير 2011| كواليس صد الهجوم الإرهابي على مقرات الشرطة بسيناء (فيديو)

قال اللواء أحمد عليوة، أحد أبطال الشرطة في سيناء، إن يوم 28 يناير2011 كان يوما حاسمًا في تاريخ الدولة المصرية بعد تعرضها للفوضى ومحاولات للهدم من قبل جماعة الإخوان.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «حقائق وأسرار»، مع الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أنه تلقى معلومات خطيرة حول استعداد مجموعة من عناصر حركة “حماس” للهجوم على مقر قوات الشرطة الذي كان يتولى إداراته في سيناء في هذا اليوم.

أبناء سيناء شاركوا في حماية مقر الشرطة في 28 يناير 2011

وأكد أن عددا من أبناء سيناء شاركوا في حماية مقر الشرطة في 28 يناير، مبينًا أنه تلقى مكالمة هاتفية من اللواء عبدالفتاح السيسي، وقتها من المخابرات الحربية، في ذلك الوقت للاطمئنان على القوات بعد أن نجحوا في العبور من أحداث يوم 28 يناير والدفاع عن مقر الشرطة من محاولات إرهابية لضرب المقر وتدميره.

ولفت إلى أن الإرهاب ظاهرة عالمية يتم استغلالها لضرب الدول، وهي عبارة عن مثلث، قاعدته الأساسية جماعة الإخوان الإرهابية، مشددًا أن سيناء كانت مسرح الأحداث في يناير 2011.