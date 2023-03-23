الجمعة 24 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة 3 في حادث سير بالدقهلية

ارشيفية
ارشيفية

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين نتيجة تصادم دراجتين بخاريتين على طريق "الربيعة ـ الشركة الإنجليزية" بمركز دكرنس في الدقهلية.

البداية كانت بتلقي مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة دكرنس تفيد بوصول جثة و3 مصابين إلى مستشفي دكرنس العام.

كشفت التحريات وصول جثة مواطن، مقيم قرية الربيعة مركز دكرنس نتيجة كسر بالجمجمة وقطع بالشرايين الرقبة وتم التحفظ علي الجثمان في مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وإصابة 3 مواطنين مقيمين بقرية الربيعة، وتم تحويلهم  لمستشفي الطوارئ بالمنصورة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة سير التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مواطن وقوع حادث تصادم دراجتين محافظة الدقهلية مدير أمن الدقهلية من مدير البحث الجنائي

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