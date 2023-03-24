10 مليار دولار مخصصات.. استراتيجية وطنية للحفاظ على الموارد المائية (انفوجراف)

الموارد المائية في مصر أحد أهم ملفات التي تحرص الدولة على الاهتمام بها من خلال التوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك والعمل على زيادة تلك الموارد بكافة الطرق الممكنة.

واحتفل العالم مؤخرًا، بيوم المياه الذي يحل سنويًا يوم 22 مارس، وفق ما أقرته الامم المتحدة منذ عام 1992.

وفي هذا سياق، أكد هاني سويلم، وزير الري، أن الدولة تقوم باستثمارات هائلة للحفاظ على مياه مصر لرفع كفاءة منظومة المياه لديها تعدت الـ 10 مليارات دولار خلال الخطة الخمسية السابقة، كما تقوم بإعادة استخدام المياه عدة مرات في هذا الإطار، مشددا على أن مصر تعمل في إطار استراتيجيتها التعاونية على تعظيم المكاسب الممكنة من الترابط ما بين موضوعات المياه والغذاء والطاقة والمناخ، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.

وأشار وزير الري إلى أنه على الصعيد الوطني، تبنت مصر سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمتسم بالكفاءة لمواردها المائية المتجددة مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية، وذلك على التوازي مع سياسة غذائية توازن ما بين إنتاج الغذاء واستيراده لتوفير الأمن الغذائي

ونستعرض في التقرير التالي أهم الاحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن الموارد المائية في مصر حيث تحرص الحكومة علي دعـم محــوري الـري وتقليل الهـدر بالمشروعات الجديدة

ومن أهم هذه المؤشرات بلغت كمية المياه الجوفية (العميقة والسطحية) 8.83 مليار م3 بنســبة مساهمة بــلغت 10.9% من إجمالي الموارد المائية المتاحة عام 2022، مقابل 10.85مليار م3 بنسـبة مســاهمة بلــغت 13.3% من إجمــالي المـــوارد المــائية المتــاحة عــام2021 .

مياه الصرف الزراعي من المصادر المائية التي لا يستهان بها، حيث يبلغ المتوسط السنوي لمياه الصرف الزراعي نحو 12 مليار متر مكعب/سنة يعاد استخدام حوالي 5.7 مليار متر مكعب حاليًا، وقد بذلت جهود ساعدت في الوصول بها إلى 9 مليارات متر مكعب عام 2017 يستفاد بها في مشروعات التوسع الزراعي .

وبحسب الموقع الرسمي لهيئة الاستعلامات، فقد بلغت نسبة مياه الصرف الصحي المعالج في مصر 84.6% عــــام 2022 مقـــابل 83.9% عام 2021، وبلغت كمية مياه الصرف الصحي المعالج المستخدمة في ري الغـابات الشجرية (344.6) مليون م3 في حين بــلغت مســاحة أراضي الغــابات الشجـرية المستفيده (6.3) ألـف فـدان.

وتصدرت محـافظة ســوهاج النصيب الأكبر من المحافظات بمساحة 3 الف فدان بنسبة بلغت 47.6% من الإجمالي وذلك عام 2021.

وبلغ عدد محطات رفع المياه التي تم إنشاؤها واحلالها ورفع كفاءتها بجميع محافظــات الجمهورية (542) محطة رفع، وفي إطــار تعزيز الحكومة لاجراءتهـا نحــو الإدارة المستـدامة للموارد المائيه، فقد تـم توجيـة 26% مــن الاستثمارات العــامة الي قطاعات المياه والصـرف الصحي خـلال عام ( 2020/2021)، كما بلغ إجمالي أطوال الترع التي تـم تأهيلها (4521) كيلو متر وذلك حتي 4مارس 2022.

وبلغ عـدد سكان العــالم الذين ليست لديهم مصـادر صحية وآمنه للشرب (2) مليار شخص علي الأقل وذلك عــام 2020 وفقـاً لمنظمة الصحـة العــالمية، فـي الوقت الـذي بلـغت فيه نسبة السكان الحــاصلين علي خــدمات ميـــاه الشـرب النقية في مصر 98.7% عام 2021.