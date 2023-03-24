أسعار الدواجن اليوم الجمعة 24-3-2023 فى مصر

زاد البحث عن أسعار الدواجن اليوم الجمعة 24-3-2023 في مصر، وهو اليوم الثاني في شهر رمضان المبارك، والذي يشتهر بكثرة العزائم بين الأقارب؛ ما جعلهم يبحثون عن الأسعار للاستعداد لهذه الولائم الضخمة.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 24-3-2023 في مصر

نعرض لكم في هذا التقرير أسعار الدواجن اليوم الجمعة 24-3-2023 في مصر بمختلف أنواعها من فراخ و بط و رومي.

أسعار الفراخ

الفراخ البيضاء 71 جنيهًا.

الفراخ الساسو 104 جنيهات.

أمهات بيضاء 70 جنيهًا.

أحمر بياض أرضي 70 جنيهًا.

أحمر بياض سلك 65 جنيهًا.

كتكوت أبيض 28 جنيهًا.

كتكوت ساسو 14 جنيهًا.

كتكوت ساسو بيور 15 جنيهًا.

كتكوت بلدي 7.50 جنيه.

أسعار البيض

بيض أبيض 95 جنيهًا.

بيض أحمر 97.75 جنيه.

بيض بلدي 105 جنيهات.

أسعار البط



بط بغال جرموه عمر يوم 26.50 جنيه.

بط مسكوفي عمر يوم 26 جنيهًا.

بط فرنساوي عمر يوم 18 جنيهًا.

بط فرنساوي بيور عمر يوم 25 جنيهًا.

بط مولار مستورد عمر يوم 30 جنيهًا.

بط مولار مستورد عمر 15 يوم 42 جنيهًا.

لحم بط بلدي كيلو 100 جنيه.

لحم بط مولار كيلو 85 جنيهًا.

لحم بط فرنساوي كيلو 75 جنيهًا.

لحم بط مسكوفي كيلو 100 جنيه.

أسعار الرومي

رومي أبيض عمر يوم 70 جنيهًا.

رومي أبيض شهر / كيلو 125 جنيهًا.

رومي برونزي 300 جرام 26 جنيهًا.

رومي أسمر برونزي عمر يوم 13 جنيهًا.

رومي برونزي عتاقي 5 ك / 10 ك 48 جنيهًا.

أسعار الحمام

الحمام الكشكي 225 جنيهًا.

الحمام الأسترالي 575 جنيهًا.

حمام جمعية 275 جنيهًا.

زغاليل روماني 125 جنيهًا.

حمام روماني أصفر 350 جنيهًا.

حمام روماني 500 جنيه.

الفرنساوي اللاحم 350 جنيهًا.

زغليل زاجل 625 جنيهًا.

الحمام الهزاز 250 جنيهًا.

حمام الشقلباظ 250 جنيهًا.

حمام الكنج 500 جنيه.

الحمام العنبري 250 جنيهًا.

الزغاليل البلدي 40 جنيهًا.

الحمام العبسي 150 جنيهًا.

يمام إمري 100 جنيه.



أسعار الأعلاف

علف بادي 23% 23,700 جنيه.

علف نامي 21% 23,350 جنيه.

علف ناهي 19% 23,250 جنيه.

علف بادي نامي 21,5% 23,300 جنيه.

علف بيض انتاجي 16% 19,900 جنيه.

علف بيض انتاجي 18% 20,550 جنيه.